МИД: возобновление диалога с Японией возможно при отказе от враждебной политики
Восстановление политического диалога между Россией и Японией возможно только в случае отказа страны от враждебной политики по отношению к российской стороне, подтвержденного конкретными шагами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава», которая прибыла в Россию для участия в форуме «Арктика – территория диалога».
В МИДе рассказали, что в ходе встречи участники обсудили нынешнее состояние российско-японских отношений, в том числе перспективы осуществления обменов по научной линии. Отмечается, что японская сторона выразила намерение активизировать связи с российскими академическими учреждениями.
22 марта директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева сообщила «РИА Новости», что Россия будет вынуждена принять меры в случае размещения на территории Японии американских ракет средней дальности, Москва неоднократно предупреждала об этом Токио.
В начале 2023 г. США и Япония договорились об укреплении оборонного сотрудничества на море, суше и в космосе, а также в разработке системы для перехвата гиперзвукового оружия, объяснив решение растущими вызовами со стороны Китая и России. Генштаб РФ сообщал, что США планируют в 2028 г. развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, которые позволят наносить удары высокоточным оружием большой дальности. Возможным местом размещения в Генштабе назвали японский остров Ио.