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МИД: возобновление диалога с Японией возможно при отказе от враждебной политики

Ведомости

Восстановление политического диалога между Россией и Японией возможно только в случае отказа страны от враждебной политики по отношению к российской стороне, подтвержденного конкретными шагами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава», которая прибыла в Россию для участия в форуме «Арктика – территория диалога».

В МИДе рассказали, что в ходе встречи участники обсудили нынешнее состояние российско-японских отношений, в том числе перспективы осуществления обменов по научной линии. Отмечается, что японская сторона выразила намерение активизировать связи с российскими академическими учреждениями.

22 марта директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева сообщила «РИА Новости», что Россия будет вынуждена принять меры в случае размещения на территории Японии американских ракет средней дальности, Москва неоднократно предупреждала об этом Токио.

В начале 2023 г. США и Япония договорились об укреплении оборонного сотрудничества на море, суше и в космосе, а также в разработке системы для перехвата гиперзвукового оружия, объяснив решение растущими вызовами со стороны Китая и России. Генштаб РФ сообщал, что США планируют в 2028 г. развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, которые позволят наносить удары высокоточным оружием большой дальности. Возможным местом размещения в Генштабе назвали японский остров Ио.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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