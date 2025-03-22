В МИДе пообещали Японии ответ в случае размещения ракет средней дальности США
Россия будет вынуждена принять меры в случае размещения на территории Японии американских ракет средней дальности, Москва неоднократно предупреждала об этом Токио, сообщила «РИА Новости» директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.
«Неоднократно предупреждали Токио, что если в результате такой кооперации в Японии окажутся американские ракеты средней дальности, будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России», – заявила она.
Появление ракет США средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира, как считает дипломат, не способствует поддержанию стабильности. По ее мнению, это только «подстегивает гонку вооружений, повышает уровень конфликтности и ведет к нарастанию стратегических рисков». Конкретное содержание ответной реакции Москва проработает по линии компетентных ведомств, сообщила Воробьева.
В начале 2023 г. США и Япония договорились об укреплении оборонного сотрудничества на море, суше и в космосе, а также в разработке системы для перехвата гиперзвукового оружия, объяснив решение растущими вызовами со стороны Китая и России. Генштаб РФ сообщал, что США планируют в 2028 г. развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, которые позволят наносить удары высокоточным оружием большой дальности. Возможным местом размещения в Генштабе назвали японский остров Ио.
Участие Японии в планах США разместить в Азии ракеты средней и меньшей дальности создает дополнительные угрозы безопасности Дальнего Востока, отмечал тогда секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По данным «РИА Новости», в конце февраля в посольстве Японии в России заявили, что Токио не начинал работы по размещению на своей территории американских ракет.