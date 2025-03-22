В МИДе пообещали Японии ответ в случае размещения ракет средней дальности США

В начале 2023 г. США и Япония договорились об укреплении оборонного сотрудничества на море, суше и в космосе, а также в разработке системы для перехвата гиперзвукового оружия, объяснив решение растущими вызовами со стороны Китая и России. Генштаб РФ сообщал, что США планируют в 2028 г. развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, которые позволят наносить удары высокоточным оружием большой дальности. Возможным местом размещения в Генштабе назвали японский остров Ио.