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Патрушев заявил об угрозе размещения в Японии американских ракет

Ведомости

Участие Японии в планах США разместить в Азии ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) создает дополнительные угрозы безопасности Дальнего Востока. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Патрушев обратил внимание, что Вашингтон продолжает расширение военной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближаясь к границам России и Китая. По словам секретаря Совбеза, таким образом США стремятся сохранить «свою мнимую гегемонию». Токио же, продолжил Патрушев, задумывается о получении ядерного оружия и наращивает военный бюджет и закупки вооружений, ориентируясь на НАТО.

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В начале 2023 г. США и Япония договорились об укреплении оборонного сотрудничества на море, суше и в космосе, а также в разработке системы для перехвата гиперзвукового оружия, объяснив решение растущими вызовами со стороны Китая и России. По данным Генштаба РФ, США планируют в 2028 г. развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе две перспективные многосферные бригады, которые позволят наносить удары высокоточным оружием большой дальности. Возможным местом размещения в Генштабе назвали японский остров Ио.

Вместе с тем члены НАТО активизировали обсуждение открытия офиса связи в Японии. В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не отказался от планов по созданию офиса в Токио. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в будущем. При этом Столтенберг не назвал сроки учреждения офиса.

В начале августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о стремлении НАТО «разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Он отметил, что расширение НАТО на восток может усилить региональную напряженность, гонку вооружений и даже спровоцировать «новую холодную войну».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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