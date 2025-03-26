Путин призвал выращивать в РФ больше яблок

Одним из экспонатов выставки стала настоящая яблоня с наливными плодами, запах которых чувствуется издалека. Главе государства рассказали, что в прошлом году закупалось много импортных фруктов. А в этом году каждое пятое яблоко на прилавках родом из Кабардино-Балкарии.