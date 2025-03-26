Путин призвал выращивать в РФ больше яблок
Президент России Владимир Путин призвал активнее выращивать яблоки. Об этом он заявил во время осмотра экспозиции в Национальном центре «Россия». Его слова опубликовала пресс-служба Кремля.
Одним из экспонатов выставки стала настоящая яблоня с наливными плодами, запах которых чувствуется издалека. Главе государства рассказали, что в прошлом году закупалось много импортных фруктов. А в этом году каждое пятое яблоко на прилавках родом из Кабардино-Балкарии.
«Мало еще, надо больше», – заявил Путин.
Президент посетил Национальный центр «Россия» 25 марта. Этот комплекс, созданный по его распоряжению, демонстрирует ключевые достижения страны. Его общая площадь составляет 37 000 кв. м, здесь проходят образовательные, научные и деловые мероприятия, а также экскурсии для детей и взрослых.
Глава государства ознакомился с масштабной экспозицией «Путешествие по России», представляющей инновационные разработки, культурное наследие и природные достопримечательности всех федеральных округов. Кроме того, он осмотрел выставку «Рождение масштаба», посвященную истории российской архитектуры и градостроительства – от уникальных памятников прошлого до масштабных проектов современности.