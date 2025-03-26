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Путин призвал выращивать в РФ больше яблок

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал активнее выращивать яблоки. Об этом он заявил во время осмотра экспозиции в Национальном центре «Россия». Его слова опубликовала пресс-служба Кремля.

Одним из экспонатов выставки стала настоящая яблоня с наливными плодами, запах которых чувствуется издалека. Главе государства рассказали, что в прошлом году закупалось много импортных фруктов. А в этом году каждое пятое яблоко на прилавках родом из Кабардино-Балкарии.

«Мало еще, надо больше», – заявил Путин.

Президент посетил Национальный центр «Россия» 25 марта. Этот комплекс, созданный по его распоряжению, демонстрирует ключевые достижения страны. Его общая площадь составляет 37 000 кв. м, здесь проходят образовательные, научные и деловые мероприятия, а также экскурсии для детей и взрослых.

Глава государства ознакомился с масштабной экспозицией «Путешествие по России», представляющей инновационные разработки, культурное наследие и природные достопримечательности всех федеральных округов. Кроме того, он осмотрел выставку «Рождение масштаба», посвященную истории российской архитектуры и градостроительства – от уникальных памятников прошлого до масштабных проектов современности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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