Владимир Путин посещает национальный центр «Россия»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», созданный по распоряжению главы государства. Он уже осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России», на которой представлены ключевые достижения и инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны, сообщает Кремль.