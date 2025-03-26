Владимир Путин посещает национальный центр «Россия»Президент может провести заседание наблюдательного совета «Движения первых»
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», созданный по распоряжению главы государства. Он уже осмотрел масштабную экспозицию «Путешествие по России», на которой представлены ключевые достижения и инновационные разработки, а также культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны, сообщает Кремль.
В Наццентре должен пройти съезд «Движения первых». Съезд продлится с 26 по 28 марта. В ходе заседания наблюдательного совета съезда его участники обсудят план развития организации. 23 марта журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале сообщил, что в графике Путина запланировано заседание наблюдательного совета «Движения первых», которое президент намерен провести.
Закон о создании российского движения детей и молодежи глава государства подписал 14 июля 2022 г. В совет движения вошли первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и др. Сам Путин возглавляет наблюдательный совет «Движения первых».
Как отмечают организаторы съезда, сегодня «Движение первых» объединяет свыше 11 млн человек. В 89 регионах России регулярно функционируют около 50 000 первичных отделений.