Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов

По информации Зарубина, Путин на следующей неделе также проведет заседание наблюдательного совета «Движения первых». Закон о создании российского движения детей и молодежи глава государства подписал 14 июля 2022 г., он же возглавил наблюдательный совет «Движения первых». В совет движения входят первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки Валерий Фальков и др.