Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
В графике президента РФ Владимира Путина запланирована командировка в один из российских регионов, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По информации Зарубина, Путин на следующей неделе также проведет заседание наблюдательного совета «Движения первых». Закон о создании российского движения детей и молодежи глава государства подписал 14 июля 2022 г., он же возглавил наблюдательный совет «Движения первых». В совет движения входят первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки Валерий Фальков и др.
25 марта в России отмечается профессиональный праздник работников культуры и на следующей неделе Путин вручит премии молодым деятелям культуры, сообщил Зарубин. Глава государства также проведет заседание Совета по культуре и искусству. Кроме того, у президента запланировано совещание с членами Совета безопасности РФ, следует из анонса.