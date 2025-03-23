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Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов

Ведомости

В графике президента РФ Владимира Путина запланирована командировка в один из российских регионов, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По информации Зарубина, Путин на следующей неделе также проведет заседание наблюдательного совета «Движения первых». Закон о создании российского движения детей и молодежи глава государства подписал 14 июля 2022 г., он же возглавил наблюдательный совет «Движения первых». В совет движения входят первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки Валерий Фальков и др.

25 марта в России отмечается профессиональный праздник работников культуры и на следующей неделе Путин вручит премии молодым деятелям культуры, сообщил Зарубин. Глава государства также проведет заседание Совета по культуре и искусству. Кроме того, у президента запланировано совещание с членами Совета безопасности РФ, следует из анонса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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