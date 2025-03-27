Новый российский посол в США 27 марта вручит копии верительных грамот
Новый посол России в США Александр Дарчиев 27 марта вручит копии верительных грамот в госдепартаменте, согласно опубликованному графику американского ведомства.
Высокопоставленный сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Луис Боно будет «присутствовать на неофициальной церемонии вручения верительных грамот российского посла в США Александра Дарчиева в Вашингтоне, округ Колумбия», – говорится в расписании госдепа.
Церемония состоится в 14:15 по времени Восточного побережья США (21:15 мск).
26 марта Дарчиев прибыл в США. Правительственный самолет РФ с Дарчиевым на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке днем перед тем, как направиться Вашингтон.
6 марта указом президента РФ Владимира Путина Дарчиев был назначен российским послом в США. 28 февраля во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле Вашингтон передал Москве агреман на назначение его послом в Соединенных Штатах.
Дарчиев занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом с 1992 г. В 2003 г. он был назначен замдиректора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 г. – советником-посланником посольства РФ в США. С 2010 по 2014 гг. возглавлял департамент Северной Америки, а в октябре 2014 г. стал послом РФ в Канаде, где проработал до января 2021 г. После этого Дарчиев вернулся на должность директора департамента Северной Америки. В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Предыдущим послом России в Штатах был Анатолий Антонов, который завершил свою миссию и вернулся в Москву в октябре 2024 г.