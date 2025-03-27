Глава МИД Вьетнама 1 апреля посетит Россию

15 января премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Ханой сообщил, что Москва изучает новые направления сотрудничества с Вьетнамом в сфере энергетики. По его словам, Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии. Товарооборот между странами за 10 месяцев 2024 г. вырос на 25%, и, по мнению премьера, эта динамика может усилиться благодаря межправительственным переговорам и комплексным программам взаимодействия.