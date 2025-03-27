Глава МИД Вьетнама 1 апреля посетит Россию
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 1–4 апреля посетит с официальном визитом Россию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В рамках визита запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отметила Захарова, стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе предстоящие контакты на высоком и высшем уровнях.
«Предполагается рассмотреть основные международные и региональные проблемы», – пояснила Захарова.
15 января премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Ханой сообщил, что Москва изучает новые направления сотрудничества с Вьетнамом в сфере энергетики. По его словам, Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии. Товарооборот между странами за 10 месяцев 2024 г. вырос на 25%, и, по мнению премьера, эта динамика может усилиться благодаря межправительственным переговорам и комплексным программам взаимодействия.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что Вьетнам становится важным логистическим узлом для России, способствующим расширению экспорта в страны Юго-Восточной Азии.