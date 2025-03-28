Оверчук также добавил, что ситуация стала прямым результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами, так как им не стоило бы забывать, что их сокращение расходов на оборону была связана с обеспечением безопасности со стороны США. Вице-премьер обратил внимание на то, что Россия поставляла Европе дешевую и надежную энергию, а Китай – доступные по цене товары, что позволяло европейцам экономить. Но в настоящее время структура расходов европейских стран стала другой в связи с их политикой, и они «просто несут ответственность за последствия этих решений».