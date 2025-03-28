Оверчук: Москва не рада деиндустриализации Европы
Россия наблюдает за деиндустриализацией Европы и стагнацией немецкой экономики, но счастливой это ее не делает, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе выступления на Азиатском форуме в китайском Боао.
По словам Оверчука, у России с Европой были традиционно «очень хорошие и взаимовыгодные отношения».
Оверчук также добавил, что ситуация стала прямым результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами, так как им не стоило бы забывать, что их сокращение расходов на оборону была связана с обеспечением безопасности со стороны США. Вице-премьер обратил внимание на то, что Россия поставляла Европе дешевую и надежную энергию, а Китай – доступные по цене товары, что позволяло европейцам экономить. Но в настоящее время структура расходов европейских стран стала другой в связи с их политикой, и они «просто несут ответственность за последствия этих решений».
25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» обратил внимание на то, что Европа во главе с Германией и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен «начинает всерьез рассматривать вопрос ремилитаризации за баснословные сотни миллиардов евро». Глава МИДа РФ подчеркнул, что у Европы «аховые дела в экономике, в социальной сфере», проходит деиндустриализация и «огромное количество проблем». По его мнению, этим в некоторой степени объясняется то, что они «с таким пылом-жаром требуют не сдавать Украину, требуют вооружать Украину, требуют даже не заикаться о том, что Украина не должна вступать в НАТО и Евросоюз».