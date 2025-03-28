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Оверчук: Москва не рада деиндустриализации Европы

Ведомости

Россия наблюдает за деиндустриализацией Европы и стагнацией немецкой экономики, но счастливой это ее не делает, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе выступления на Азиатском форуме в китайском Боао.

По словам Оверчука, у России с Европой были традиционно «очень хорошие и взаимовыгодные отношения».

«По какой-то причине они решили, что мы им больше не нужны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Оверчук также добавил, что ситуация стала прямым результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами, так как им не стоило бы забывать, что их сокращение расходов на оборону была связана с обеспечением безопасности со стороны США. Вице-премьер обратил внимание на то, что Россия поставляла Европе дешевую и надежную энергию, а Китай – доступные по цене товары, что позволяло европейцам экономить. Но в настоящее время структура расходов европейских стран стала другой в связи с их политикой, и они «просто несут ответственность за последствия этих решений».

25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» обратил внимание на то, что Европа во главе с Германией и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен «начинает всерьез рассматривать вопрос ремилитаризации за баснословные сотни миллиардов евро». Глава МИДа РФ подчеркнул, что у Европы «аховые дела в экономике, в социальной сфере», проходит деиндустриализация и «огромное количество проблем». По его мнению, этим в некоторой степени объясняется то, что они «с таким пылом-жаром требуют не сдавать Украину, требуют вооружать Украину, требуют даже не заикаться о том, что Украина не должна вступать в НАТО и Евросоюз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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