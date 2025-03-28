Эрдоган выразил поддержку диалогу России и США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал диалог России и США во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил готовность Анкары содействовать продвижению черноморской сделки, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России поделился с турецким коллегой оценками хода диалога с США по Украине, и они обсудили вопросы возобновления «черноморской инициативы», говорится в сообщении.
Турецкий лидер в ходе разговора сообщил, что Анкара внимательно следит за процессом, начатым для прекращения конфликта между Россией и Украиной, и готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, говорили в администрации Эрдогана.
Президент Турции заявил, что Анкара положительно относится к обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Черном море, потому что оно будет способствовать мирному процессу. Эрдоган и Путин также обсудили Сирию. Турецкий лидер выступил за расформирование курдских «Сирийских демократических сил».