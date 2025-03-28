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Эрдоган выразил поддержку диалогу России и США

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал диалог России и США во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил готовность Анкары содействовать продвижению черноморской сделки, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России поделился с турецким коллегой оценками хода диалога с США по Украине, и они обсудили вопросы возобновления «черноморской инициативы», говорится в сообщении.

Турецкий лидер в ходе разговора сообщил, что Анкара внимательно следит за процессом, начатым для прекращения конфликта между Россией и Украиной, и готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, говорили в администрации Эрдогана.

Президент Турции заявил, что Анкара положительно относится к обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Черном море, потому что оно будет способствовать мирному процессу. Эрдоган и Путин также обсудили Сирию. Турецкий лидер выступил за расформирование курдских «Сирийских демократических сил».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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