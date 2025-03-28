Эрдоган выразил поддержку диалогу России и США

Президент Турции заявил, что Анкара положительно относится к обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Черном море, потому что оно будет способствовать мирному процессу. Эрдоган и Путин также обсудили Сирию. Турецкий лидер выступил за расформирование курдских «Сирийских демократических сил».