Администрация Эрдогана сообщила о телефонном разговоре с Путиным

20 марта турецкая газета Hurriyet со ссылкой источники сообщила, что Эрдоган может провести телефонные переговоры с Путиным для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Эрдоган заявлял, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии Москвы и Киева.