Администрация Эрдогана сообщила о телефонном разговоре с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в администрации турецкого лидера, передает Anadolu.
«Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, и готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров», – говорится в сообщении.
Турецкий лидер сообщил, что Анкара приветствует обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море, поскольку оно будет способствовать мирному процессу. Эрдоган и Путин также обсудили Сирию. Турецкий лидер выступил за расформирование курдских «Сирийских демократических сил».
Кремль не сообщал о проведенных телефонных переговорах Путина и Эрдогана.
20 марта турецкая газета Hurriyet со ссылкой источники сообщила, что Эрдоган может провести телефонные переговоры с Путиным для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Эрдоган заявлял, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии Москвы и Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил журналистам, что приглашение президента России Путина в Турцию еще действует, но сроки визита не согласованы.