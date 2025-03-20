Песков: сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы
Приглашение президента России Владимира Путина в Турцию еще действует, но сроки визита не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть действительно действующее приглашение президенту России. И президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем, пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы», – сказал он.
Песков также сообщил, что на этой неделе у президента нет запланированных контактов на высшем уровне с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
20 марта турецкая газета Hurriyet со ссылкой источники сообщила, что Эрдоган может провести телефонные переговоры с Путиным на этой неделе для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. 3 марта Эрдоган заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии Москвы и Киева.
Последний раз Путин посещал Турцию в январе 2020 г., тогда он встретился с президентом Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».