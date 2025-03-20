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Песков: сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы

Ведомости

Приглашение президента России Владимира Путина в Турцию еще действует, но сроки визита не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть действительно действующее приглашение президенту России. И президент России с признательностью принял это приглашение. Вместе с тем, пока по дипломатическим каналам сроки визита еще не согласованы», – сказал он.

Песков также сообщил, что на этой неделе у президента нет запланированных контактов на высшем уровне с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

20 марта турецкая газета Hurriyet со ссылкой источники сообщила, что Эрдоган может провести телефонные переговоры с Путиным на этой неделе для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. 3 марта Эрдоган заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии Москвы и Киева.

Последний раз Путин посещал Турцию в январе 2020 г., тогда он встретился с президентом Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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