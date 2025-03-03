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Эрдоган: урегулирование конфликта невозможно без участия Москвы и Киева

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии как Москвы, так и Киева, передает ТАСС. Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины, разрешить ситуацию без обеих сторон за столом переговоров невозможно.

Выступая перед послами на традиционном ужине ифтар в честь Рамадана, Эрдоган отметил, что на протяжении трех лет Турция стремилась найти мирное решение кризиса, не допуская его обострения. Он напомнил, что страна уже продемонстрировала возможность переговоров даже в условиях боевых действий, участвуя в организации стамбульских переговоров, черноморской зерновой инициативы и обмена пленными.

По его словам, любые попытки урегулирования, исключающие одну из сторон, окажутся безрезультатными. Он также добавил, что прочный мир может быть установлен только на основе справедливого и достойного соглашения, достигнутого в ходе переговоров, в которых будут участвовать и Москва, и Киев.

Кроме того, Эрдоган подтвердил готовность Турции предоставить площадку для переговоров по Украине и оказывать содействие в процессе мирного урегулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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