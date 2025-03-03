Эрдоган: урегулирование конфликта невозможно без участия Москвы и Киева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии как Москвы, так и Киева, передает ТАСС. Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины, разрешить ситуацию без обеих сторон за столом переговоров невозможно.
Выступая перед послами на традиционном ужине ифтар в честь Рамадана, Эрдоган отметил, что на протяжении трех лет Турция стремилась найти мирное решение кризиса, не допуская его обострения. Он напомнил, что страна уже продемонстрировала возможность переговоров даже в условиях боевых действий, участвуя в организации стамбульских переговоров, черноморской зерновой инициативы и обмена пленными.
По его словам, любые попытки урегулирования, исключающие одну из сторон, окажутся безрезультатными. Он также добавил, что прочный мир может быть установлен только на основе справедливого и достойного соглашения, достигнутого в ходе переговоров, в которых будут участвовать и Москва, и Киев.
Кроме того, Эрдоган подтвердил готовность Турции предоставить площадку для переговоров по Украине и оказывать содействие в процессе мирного урегулирования.