Дума может принять закон о регулировании контента в видеоиграх до конца сессии

В соответствии с предложенным законопроектом, к распространителям видеоигр предъявляются новые требования. Такие, как включение ограничения доступа российских пользователей к информации, которая запрещена к распространению на территории страны. Кроме того, предусмотрено обязательное информирование пользователей о специфике содержания видеоигры через присвоение ей специальной категории и размещение соответствующего знака или текстового предупреждения о ее ограниченном распространении.