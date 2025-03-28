Дума может принять закон о регулировании контента в видеоиграх до конца сессии
До конца весенней сессии Государственная дума (ГД) может принять закон о регулировании контента в видеоиграх, сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Речь идет о проекте закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». Данный документ был представлен в ГД в декабре 2024 г. группой депутатов и сенаторов. Он предполагает внедрение обязательной маркировки видеоигр, которая будет информировать пользователей о наличии в них элементов жестокости, насилия, ненормативной лексики и другого деструктивного контента.
В соответствии с предложенным законопроектом, к распространителям видеоигр предъявляются новые требования. Такие, как включение ограничения доступа российских пользователей к информации, которая запрещена к распространению на территории страны. Кроме того, предусмотрено обязательное информирование пользователей о специфике содержания видеоигры через присвоение ей специальной категории и размещение соответствующего знака или текстового предупреждения о ее ограниченном распространении.
Останина также рассказала, что в те же сроки может быть принят закон, предусматривающий ограничение деструктивного контента в интернете. Председатель комитета подчеркнула, что на данный момент проекты указанных законов «не обрели форму законченного юридического документа».
12 декабря стало известно, что на рассмотрение депутатов ГД был внесен законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России. Заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин уточнил в своем Telegram-канале, что законопроект не предполагает введение запрета на иностранные игровые сервисы и не содержит «никаких невыполнимых требований».