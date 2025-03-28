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Дума может принять закон о регулировании контента в видеоиграх до конца сессии

Ведомости

До конца весенней сессии Государственная дума (ГД) может принять закон о регулировании контента в видеоиграх, сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Речь идет о проекте закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». Данный документ был представлен в ГД в декабре 2024 г. группой депутатов и сенаторов. Он предполагает внедрение обязательной маркировки видеоигр, которая будет информировать пользователей о наличии в них элементов жестокости, насилия, ненормативной лексики и другого деструктивного контента.

В соответствии с предложенным законопроектом, к распространителям видеоигр предъявляются новые требования. Такие, как включение ограничения доступа российских пользователей к информации, которая запрещена к распространению на территории страны. Кроме того, предусмотрено обязательное информирование пользователей о специфике содержания видеоигры через присвоение ей специальной категории и размещение соответствующего знака или текстового предупреждения о ее ограниченном распространении.

Останина также рассказала, что в те же сроки может быть принят закон, предусматривающий ограничение деструктивного контента в интернете. Председатель комитета подчеркнула, что на данный момент проекты указанных законов «не обрели форму законченного юридического документа».

12 декабря стало известно, что на рассмотрение депутатов ГД был внесен законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России. Заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин уточнил в своем Telegram-канале, что законопроект не предполагает введение запрета на иностранные игровые сервисы и не содержит «никаких невыполнимых требований».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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