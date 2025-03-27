Порядок работы детских лагерей Анапы после разлива мазута определят к апрелю

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. В результате в Черное море попала значительная масса мазута. Спустя 11 дней в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

В первой декаде марта из-за потепления в Краснодарском крае участились случаи точечных выбросов мазута на побережье – от мыса Панагия в Темрюкском районе до Центрального пляжа Анапы. Протяженность береговой линии, которая находится под контролем для выявления новых загрязнений, составляет 265 км. Специалисты и волонтеры на 10 марта собрали почти 148 000 т загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе мониторинг ведется на участке береговой линии протяженностью почти 750 км.

Изолировать оставшийся на танкерах мазут массой 3919 т будут за счет установки вокруг них специальных инженерных сооружений – коффердамов. Через люки в них откачают нефтепродукты, а сами коффердамы утилизируют вместе с затонувшими частями судов, говорится в сообщении по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий разлива мазута от 21 марта.