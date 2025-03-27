Порядок работы детских лагерей Анапы после разлива мазута определят к апрелю

Порядок работы детских лагерей Анапы после разлива мазута определят к апрелюВ ожидании официального решения бронирования стоят на паузе, лагеря продумывают альтернативные программы, а бизнес подсчитывает возможные убытки
Правительство в апреле этого года даст окончательную оценку тому, как детям можно будет пребывать в детских лагерях на территории Анапы. Об этом 28 февраля во время закрытой части презентации нацпроекта «Семья» сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на соответствующий вопрос от председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ). О содержании разговора Голиковой и Останиной «Ведомостям» рассказали два собеседника из Госдумы.
Тогда глава думского комитета отмечала, что руководители детских лагерей не понимают дальнейший план действий: консервироваться до следующей летней кампании или ожидать помощи в сооружении быстровозводимых каркасных бассейнов в качестве альтернативы морю.
На последнем же заседании думской рабочей группы по организации отдыха и оздоровления детей 24 марта, Останина озвучила более конкретные сроки, когда Роспотребнадзор и МЧС сделают итоговый вывод о перспективах организации отдыха, – 1 апреля. На этой встрече также прозвучало предложение об освоении побережья Азовского моря на воссоединенных территориях в качестве нового направления для детского оздоровительного отдыха.
На том же заседании в Госдуме директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов доложил, что большая часть нефтепродуктов на Черноморском побережье собрана. Он сообщил, что полностью утилизирован мазут на танкере, расположенном возле берега. Вокруг него создана насыпь, ограничивающая распространение мазута. На втором танкере в Керченском проливе, по его словам, завершаются процедуры по откачке нефтепродуктов из трюмов. Воронов пояснил, что при нагревании воды остаточные фракции мазута всплывут со дна и во время прибоя могут оказаться на пляже.
По его словам, спасатели рассчитывают к началу первой смены в детских лагерях в июне собрать большую часть нефтепродуктов и создать боновые заграждения, позволяющие «вылавливать загрязнения на подходе к берегу». Режим ЧС, как сообщил Воронов, не будет снят до тех пор, пока всю нефть не откачают из танкера. «И пока водолазы не скажут, что большая часть того мазута, который находится на дне и на различных объектах, например пирсах, убрана», – добавил он.
Останина, выслушав его, предположила, что, вероятно, текущим летом федеральный режим ЧС снят не будет.
Сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора вместо ответа на вопросы «Ведомостей» о безопасности отдыха на Черноморском побережье на данный момент, рекомендациях и ограничениях по работе детских лагерей в летний сезон прислал ссылку на пресс-релиз от 28 февраля. В нем говорилось, что служба допустит к использованию пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе, только после подтверждения их соответствия санитарным правилам.
Хронология ЧС в Керченском проливе
В первой декаде марта из-за потепления в Краснодарском крае участились случаи точечных выбросов мазута на побережье – от мыса Панагия в Темрюкском районе до Центрального пляжа Анапы. Протяженность береговой линии, которая находится под контролем для выявления новых загрязнений, составляет 265 км. Специалисты и волонтеры на 10 марта собрали почти 148 000 т загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе мониторинг ведется на участке береговой линии протяженностью почти 750 км.
Изолировать оставшийся на танкерах мазут массой 3919 т будут за счет установки вокруг них специальных инженерных сооружений – коффердамов. Через люки в них откачают нефтепродукты, а сами коффердамы утилизируют вместе с затонувшими частями судов, говорится в сообщении по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий разлива мазута от 21 марта.
В Анапе и Темрюке расположена почти треть (31%) от общего числа лагерей в Краснодарском крае – 28 из 91 объекта, рассказал «Ведомостям» председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов. Большинство из них – 26 лагеря – находятся в Анапе, за лето они принимают до 85 000 детей. Это 24–27% от общего числа детей, отдыхающих на побережье Краснодарского края в оздоровительных лагерях за год (всего 320 000–350 000 детей), сообщил он.
По словам Гаврилова, путевки сейчас бронируют в основном частные заказчики, в том числе физические лица. Есть и крупные корпоративные клиенты, говорит он, но в основной массе бронирования поставлены на паузу в ожидании официальных выводов о состоянии пляжей и моря.
В ассоциации провели подсчет потенциальных убытков, сказал Гаврилов. Но называть он их не стал, предложив дождаться официальной позиции надзорных органов по организации курортного сезона.
По его словам, власти Краснодарского края поддерживают отрасль в Анапе, рассматривают различные региональные меры поддержки для сферы детского отдыха. В ассоциации прорабатывают программы содержания отдыха, в том числе обсуждается установка каркасных бассейнов. Но море – один из основных факторов в принятии родителями решения о приобретении путевки в лагерь, признает он. «Лучшая мера поддержки для нас – это заполнение [мест] и работа», – заключил Гаврилов.
Впрочем, детским оздоровительным лагерям наряду с гостиницами, санаториями и другими объектами турбизнеса региона власти уже планируют предоставить отсрочку по уплате страховых взносов, сказала на заседании в Думе замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Кочеткова. «В пятницу [21 марта] этот документ [проект постановления] находился в Минюсте, на этой неделе он должен выйти», – сообщила она.
По данным министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, в регионе нет детских лагерей, территории которых пострадали от разлива мазута. Крым готовится к курортному сезону в штатном режиме, проводя постоянный мониторинг состояния береговой полосы. Об этом «Ведомостям» сообщил начальник управления информации и пресс-службы главы республики Денис Железняков. За летний сезон в регионе, по его словам смогут отдохнуть более 80 000 детей. Всего будет работать 36 лагерей.
«Ведомости» направили запросы в правительство РФ, вице-премьеру и главе профильной правкомиссии по ликвидации последствий разлива мазута Виталию Савельеву, Минпросвещения и правительство Краснодарского края, но ответов не получили.