Заседание суда по мере пресечения главе Гагаузии Гуцул перенесли на 31 марта

27 марта глава Гагаузии через адвокатов обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее освобождению. Гуцул также рассказала, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемой должности и выезд из страны.