Заседание суда по мере пресечения главе Гагаузии Гуцул перенесли на 31 марта
Заседание суда по мере пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул по делу о незаконном финансировании, которое должно было состояться в Буюканском суде, перенесли на 31 марта. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Сторонники главы Гагаузии продолжают протестовать у суда.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил, что глава Гагаузии была задержана в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура страны потребовала арестовать ее.
27 марта глава Гагаузии через адвокатов обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать давление на власти Молдавии и посодействовать ее освобождению. Гуцул также рассказала, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от занимаемой должности и выезд из страны.