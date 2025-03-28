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Россия и КНР осудили нарастание военной активности США на Корейском полуострове

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со специальным представителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином военную активность США в регионе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как отметили дипломаты, нарастание напряженности связано с продолжающейся военной активностью Вашингтона, включая масштабные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия против КНДР. Такая политика, по мнению Москвы и Пекина, подрывает стабильность и создает прямую угрозу миру в Северо-Восточной Азии.

Стороны подчеркнули необходимость политико-дипломатического решения корейской проблемы на основе взаимного уважения, отказа от блокового мышления и учета озабоченностей КНДР в сфере безопасности.

22 марта в российском внешнеполитическом ведомстве выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии. Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева в интервью «РИА Новости» рассказала, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) наращивается спектр и состав участников учений альянса, там обкатываются различные сценарии, в том числе военные интервенции в пострадавшие от природных катаклизмов страны и «тотальная война».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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