Россия и КНР осудили нарастание военной активности США на Корейском полуострове

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со специальным представителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином военную активность США в регионе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.



Как отметили дипломаты, нарастание напряженности связано с продолжающейся военной активностью Вашингтона, включая масштабные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия против КНДР. Такая политика, по мнению Москвы и Пекина, подрывает стабильность и создает прямую угрозу миру в Северо-Восточной Азии.