Россия и КНР осудили нарастание военной активности США на Корейском полуострове
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил со специальным представителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином военную активность США в регионе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Как отметили дипломаты, нарастание напряженности связано с продолжающейся военной активностью Вашингтона, включая масштабные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия против КНДР. Такая политика, по мнению Москвы и Пекина, подрывает стабильность и создает прямую угрозу миру в Северо-Восточной Азии.
Стороны подчеркнули необходимость политико-дипломатического решения корейской проблемы на основе взаимного уважения, отказа от блокового мышления и учета озабоченностей КНДР в сфере безопасности.
22 марта в российском внешнеполитическом ведомстве выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии. Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева в интервью «РИА Новости» рассказала, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) наращивается спектр и состав участников учений альянса, там обкатываются различные сценарии, в том числе военные интервенции в пострадавшие от природных катаклизмов страны и «тотальная война».