В МИДе выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии

Страны НАТО намерены вести «оборонительные бои» вдали от своих территорий, в частности на пространстве АТР, говорил в ноябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, США «целенаправленно внедряют натовскую военную инфраструктуру» в акватории Тихого океана, чтобы усилить давление на Россию, Китай и Северную Корею. Вместе с этим Вашингтон готовит Европу к прямой конфронтации с Россией, сказал министр.