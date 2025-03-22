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В МИДе выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии

Самым активным сторонником вовлечения альянса в АТР является Япония
Ведомости

Российская сторона обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), одним из активных сторонников участия альянса в делах региона является Япония, рассказала «РИА Новости» директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

Курс стран Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии, как указала Воробьева, «не может не вызывать беспокойство». По ее словам, в регионе наращивается спектр и состав участников учений альянса, там обкатываются различные сценарии, в том числе военные интервенции в пострадавшие от природных катаклизмов страны и «тотальная война».

Кроме того, в рамках учений прорабатывается логистика переброски в АТР сил и средств НАТО, альянс пытается через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие ударной авиации евроатлантических государств, сказала Воробьева.

Среди самых активных сторонников более глубокого вовлечения НАТО в дела АТР дипломат назвала Японию. По ее словам, Токио продвигает тезис о неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона с «явным антикитайским и антироссийским подтекстом». На этом фоне Москва наблюдает рост интенсивности совместных учений Японии с внерегиональными европейскими странами, в том числе с доступом иностранных подразделений к японским объектам военной инфраструктуры.

Страны НАТО намерены вести «оборонительные бои» вдали от своих территорий, в частности на пространстве АТР, говорил в ноябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, США «целенаправленно внедряют натовскую военную инфраструктуру» в акватории Тихого океана, чтобы усилить давление на Россию, Китай и Северную Корею. Вместе с этим Вашингтон готовит Европу к прямой конфронтации с Россией, сказал министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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