В МИДе выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в Азии

В МИДе выразили беспокойство из-за роста числа участников учений НАТО в АзииСамым активным сторонником вовлечения альянса в АТР является Япония
Российская сторона обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), одним из активных сторонников участия альянса в делах региона является Япония, рассказала «РИА Новости» директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
Курс стран Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии, как указала Воробьева, «не может не вызывать беспокойство». По ее словам, в регионе наращивается спектр и состав участников учений альянса, там обкатываются различные сценарии, в том числе военные интервенции в пострадавшие от природных катаклизмов страны и «тотальная война».
Кроме того, в рамках учений прорабатывается логистика переброски в АТР сил и средств НАТО, альянс пытается через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие ударной авиации евроатлантических государств, сказала Воробьева.
Среди самых активных сторонников более глубокого вовлечения НАТО в дела АТР дипломат назвала Японию. По ее словам, Токио продвигает тезис о неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона с «явным антикитайским и антироссийским подтекстом». На этом фоне Москва наблюдает рост интенсивности совместных учений Японии с внерегиональными европейскими странами, в том числе с доступом иностранных подразделений к японским объектам военной инфраструктуры.
Страны НАТО намерены вести «оборонительные бои» вдали от своих территорий, в частности на пространстве АТР, говорил в ноябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, США «целенаправленно внедряют натовскую военную инфраструктуру» в акватории Тихого океана, чтобы усилить давление на Россию, Китай и Северную Корею. Вместе с этим Вашингтон готовит Европу к прямой конфронтации с Россией, сказал министр.