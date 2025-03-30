Трамп отказался увольнять чиновников из-за утечки данных о ударах по хуситам

Голдберг рассказал, что его случайно включили в чат 24 марта, в котором находились чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса и других представителей Белого дома. Советник по нацбезопасности Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, отметив, что не знал Голдберга и не имел его контактов. По его словам, главный редактор The Atlantic попал в чат под чужим именем.