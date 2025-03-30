Трамп отказался увольнять чиновников из-за утечки данных о ударах по хуситам
Президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что не намерен увольнять чиновников из-за утечки данных из закрытого чата в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам. В этот чат по ошибке добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.
«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», – подчеркнул Трамп, добавив, что по-прежнему доверяет советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и министру обороны Питу Хегсету, которые участвовали в переписке.
Голдберг рассказал, что его случайно включили в чат 24 марта, в котором находились чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса и других представителей Белого дома. Советник по нацбезопасности Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, отметив, что не знал Голдберга и не имел его контактов. По его словам, главный редактор The Atlantic попал в чат под чужим именем.
Трамп в интервью CNN отметил, что Уолтц извлек урок из случившегося. По данным Politico, в Белом доме начали обсуждать возможность его отставки.