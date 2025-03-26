Администрация Дональда Трампа столкнулась с первым крупным скандалом

История с Уолтцем пока не закончена, хотя Трамп очень не хочет казаться идущим на поводу у прессы и своих политических противников, объясняет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт полагает, что, с одной стороны, Трамп пытается держать планку «идеальной администрации», а с другой – не хочет отказываться от ценного для себя сотрудника. «Но эта ситуация не несет прямой политической угрозы Трампу и его президентству, в том числе хотя бы потому, что ему не надо больше переизбираться», – сказала Журавлева.