Администрация Дональда Трампа столкнулась с первым крупным скандалом

Администрация Дональда Трампа столкнулась с первым крупным скандаломНо президент пока не хочет наказывать виновного чиновника
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, после скандала с утечкой секретной информации, из-за которого в издании Politico писали о возможном увольнении чиновника с этой должности. О том, что Уолтц «усвоил урок», Трамп заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News 25 марта. Незадолго до этого на защиту Уолтца встали другие высокопоставленные республиканцы. Например, против его отставки в комментариях для Politico высказался спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Скандал, который мог стать причиной увольнения Уолтца, разгорелся 24 марта вокруг «случайного» добавления главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в рабочий чат мессенджера Signal, в котором участвовали некоторые высокопоставленные члены администрации Трампа. Они обсуждали нанесение ударов по хуситам в Йемене. Согласно статье самого журналиста, приглашение присоединиться пришло на его номер от пользователя по имени Майк Уолтц 11 марта, за несколько дней до бомбежек, начавшихся 15 марта.
Голдберг утверждает, что в чате было всего 18 участников, включая пользователей, подписанных именами Уолтца, госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, главы нацразведки Тулси Габбард, министров обороны и финансов Пита Хегсета и Скотта Бессента, спецпосланника по ближневосточному урегулированию Стивена Уиткоффа, главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и старшего советника Трампа по внутренней политике Стивена Миллера.
Некоторые детали переписки Голдберг утаил из опасений выдать секретную информацию. При этом 25 марта Хегсет заявил журналистам, что «никто не публиковал военные планы». Но он не опроверг подлинность переписки. Представитель совета по нацбезопасности Брайан Хьюз подтвердил Голдбергу, что сообщения «кажутся настоящими». Он также заявил о начале проверки, по итогам которой будет ясно, почему номер журналиста попал в рассылку.
Но помимо судьбы Уолтца некоторые собеседники Politico говорили о возможном недовольстве Трампа высказываниями Вэнса. По данным Голдберга, тот прямо говорил, что не уверен, понимает ли Трамп, как решение по хуситам противоречит риторике администрации в отношении Европы. Он также возмутился, что США «опять» намереваются «впрягаться» за Брюссель. Хегсет поддержал критику европейцев, но подчеркнул, что США «единственные на Земле, кто может сделать это (предположительно, обезопасить морские пути в Красном море. – «Ведомости»)».
Возможно, в частности, поэтому представитель Вэнса Уильям Мартин заявил, что его начальник безусловно поддерживает Трампа и его повестку.
Трамп пока не хочет увольнять Уолтца или кого-то другого из членов кабинета, так как дорожит нынешним составом своей команды, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Дмитрий Кочегуров. «Трамп подбирал этих людей с расчетом на их лояльность в борьбе с «глубинным государством», поэтому выгонять кого-то сейчас, а потом искать замену президенту кажется рискованным», – сказал эксперт.
История с Уолтцем пока не закончена, хотя Трамп очень не хочет казаться идущим на поводу у прессы и своих политических противников, объясняет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт полагает, что, с одной стороны, Трамп пытается держать планку «идеальной администрации», а с другой – не хочет отказываться от ценного для себя сотрудника. «Но эта ситуация не несет прямой политической угрозы Трампу и его президентству, в том числе хотя бы потому, что ему не надо больше переизбираться», – сказала Журавлева.
При этом демократы продолжают усиленно критиковать администрацию Трампа за утечку. По данным издания The Hill, старший член комитета палаты представителей по иностранным делам демократ Грегори Микс призвал председателя комитета республиканца Брайана Маста провести специальное слушание по этому вопросу. Но, как сообщил журнал Times Magazine, многие из однопартийцев Трампа стараются смягчить ситуацию.