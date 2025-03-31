В Нью-Мексико подожгли отделение республиканской партии США

В партии назвали происшествие «преднамеренным актом поджога» и «ужасным нападением, вызванным ненавистью и нетерпимостью». В заявлении уточняется, что вход в здание штаб-квартиры был разрушен, а на стенах аэрозольным баллончиком нанесли надписи, в которых иммиграционную и таможенную полицию США (ICE) сравнили с ку-клукс-кланом.