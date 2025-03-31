В Нью-Мексико подожгли отделение республиканской партии США
В Альбукерке (штат Нью-Мексико) неизвестный поджег штаб отделения республиканской партии США, передает телеканал CBS News со ссылкой на сообщение партии.
В партии назвали происшествие «преднамеренным актом поджога» и «ужасным нападением, вызванным ненавистью и нетерпимостью». В заявлении уточняется, что вход в здание штаб-квартиры был разрушен, а на стенах аэрозольным баллончиком нанесли надписи, в которых иммиграционную и таможенную полицию США (ICE) сравнили с ку-клукс-кланом.
По информации CBS, расследование данного инцидента будет проводить ФБР совместно с бюро по борьбе с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.
24 марта Fox News сообщал о «волне атак», которым объекты Tesla подверглись после того, как бизнесмен Илон Маск возглавил DOGE. Так, в дилерском центре Tesla в Остине в Техасе были обнаружены зажигательные устройства. Также до этого нападениям подвергались автомобили, дилерские центры и зарядные станции компании.