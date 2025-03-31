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В Нью-Мексико подожгли отделение республиканской партии США

Ведомости

В Альбукерке (штат Нью-Мексико) неизвестный поджег штаб отделения республиканской партии США, передает телеканал CBS News со ссылкой на сообщение партии.

В партии назвали происшествие «преднамеренным актом поджога» и «ужасным нападением, вызванным ненавистью и нетерпимостью». В заявлении уточняется, что вход в здание штаб-квартиры был разрушен, а на стенах аэрозольным баллончиком нанесли надписи, в которых иммиграционную и таможенную полицию США (ICE) сравнили с ку-клукс-кланом.

По информации CBS, расследование данного инцидента будет проводить ФБР совместно с бюро по борьбе с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

24 марта Fox News сообщал о «волне атак», которым объекты Tesla подверглись после того, как бизнесмен Илон Маск возглавил DOGE. Так, в дилерском центре Tesla в Остине в Техасе были обнаружены зажигательные устройства. Также до этого нападениям подвергались автомобили, дилерские центры и зарядные станции компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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