В дилерском центре Tesla в Техасе обнаружили зажигательные устройства

Телеканал отмечает, что это стало очередным эпизодом в серии массовых случаев порчи автомобилей данного бренда, направленных против предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен в настоящее время занимает должность главы департамента повышения эффективности государственного управления правительства (DOGE).



Для расследования была вызвана команда саперов. «Устройства, которые были признаны зажигательными, были изъяты полицией без происшествий», – говорится в заявлении полиции. Ведомство сообщило, что расследование продолжается, и на данный момент нет дополнительной информации, которую можно было бы обнародовать.