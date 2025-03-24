В дилерском центре Tesla в Техасе обнаружили зажигательные устройства
В дилерском центре Tesla в Остине (штат Техас, США) были обнаружены зажигательные устройства, сообщает Fox News со ссылкой на полицию.
Телеканал отмечает, что это стало очередным эпизодом в серии массовых случаев порчи автомобилей данного бренда, направленных против предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен в настоящее время занимает должность главы департамента повышения эффективности государственного управления правительства (DOGE).
Для расследования была вызвана команда саперов. «Устройства, которые были признаны зажигательными, были изъяты полицией без происшествий», – говорится в заявлении полиции. Ведомство сообщило, что расследование продолжается, и на данный момент нет дополнительной информации, которую можно было бы обнародовать.
21 марта президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что виновные в саботаже в отношении американской компании Tesla будут отбывать тюремный срок в тюрьмах Сальвадора. Автомобили компании предпринимателя подвергаются атакам активистов, которые не согласны с политикой администрации Трампа, в частности, департамента Маска, который проводит политику сокращения государственных расходов.