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В дилерском центре Tesla в Техасе обнаружили зажигательные устройства

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В дилерском центре Tesla в Остине (штат Техас, США) были обнаружены зажигательные устройства, сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Телеканал отмечает, что это стало очередным эпизодом в серии массовых случаев порчи автомобилей данного бренда, направленных против предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен в настоящее время занимает должность главы департамента повышения эффективности государственного управления правительства (DOGE).

Для расследования была вызвана команда саперов. «Устройства, которые были признаны зажигательными, были изъяты полицией без происшествий», – говорится в заявлении полиции. Ведомство сообщило, что расследование продолжается, и на данный момент нет дополнительной информации, которую можно было бы обнародовать.

21 марта президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что виновные в саботаже в отношении американской компании Tesla будут отбывать тюремный срок в тюрьмах Сальвадора. Автомобили компании предпринимателя подвергаются атакам активистов, которые не согласны с политикой администрации Трампа, в частности, департамента Маска, который проводит политику сокращения государственных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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