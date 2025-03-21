Трамп допустил заключение в тюрьмы Сальвадора виновных в саботаже Tesla
Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что виновные в саботаже в отношении американской компании Tesla Илона Маска будут отбывать тюремный срок в тюрьмах Сальвадора. Об этом он заявил на своей странице в Truth Social.
«Я с нетерпением жду, когда больные террористы получат 20-летние тюремные сроки за то, что они делают с Илоном Маском и компанией Tesla. Возможно, они смогут отбывать их в тюрьмах Сальвадора, которые в последнее время славятся прекрасными условиями», – отметил Трамп.
28 февраля Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов и данные рынка писал, что акции Tesla продолжают снижаться, а инвесторы готовятся к новым потерям. С момента пика в конце 2024 г. они упали примерно на 40%, причем особенно резко после публикации данных о снижении продаж в Европе в январе почти вдвое.
25 февраля сообщалось, что в январе в европейских странах было продано лишь 9900 единиц продукции Tesla, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г. Общая доля регистраций новых электрокаров сократилась до 1% после 1,8% за тот же период. Financial Times связывала это с действиями Маска по поводу европейской политики. В том числе 25 января бизнесмен по видеосвязи участвовал в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии».