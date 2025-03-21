Трамп допустил заключение в тюрьмы Сальвадора виновных в саботаже Tesla

25 февраля сообщалось, что в январе в европейских странах было продано лишь 9900 единиц продукции Tesla, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г. Общая доля регистраций новых электрокаров сократилась до 1% после 1,8% за тот же период. Financial Times связывала это с действиями Маска по поводу европейской политики. В том числе 25 января бизнесмен по видеосвязи участвовал в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии».