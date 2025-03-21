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Трамп допустил заключение в тюрьмы Сальвадора виновных в саботаже Tesla

Ведомости

Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что виновные в саботаже в отношении американской компании Tesla Илона Маска будут отбывать тюремный срок в тюрьмах Сальвадора. Об этом он заявил на своей странице в Truth Social.

«Я с нетерпением жду, когда больные террористы получат 20-летние тюремные сроки за то, что они делают с Илоном Маском и компанией Tesla. Возможно, они смогут отбывать их в тюрьмах Сальвадора, которые в последнее время славятся прекрасными условиями», – отметил Трамп.

28 февраля Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов и данные рынка писал, что акции Tesla продолжают снижаться, а инвесторы готовятся к новым потерям. С момента пика в конце 2024 г. они упали примерно на 40%, причем особенно резко после публикации данных о снижении продаж в Европе в январе почти вдвое.

25 февраля сообщалось, что в январе в европейских странах было продано лишь 9900 единиц продукции Tesla, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г. Общая доля регистраций новых электрокаров сократилась до 1% после 1,8% за тот же период. Financial Times связывала это с действиями Маска по поводу европейской политики. В том числе 25 января бизнесмен по видеосвязи участвовал в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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