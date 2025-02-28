С конца 2024 года акции Tesla потеряли 40% в стоимости из-за снижения продаж

На этой неделе котировки снизились на 17%, что свидетельствует о растущем беспокойстве трейдеров по поводу основных направлений бизнеса компании. Рынок теряет уверенность в Tesla. В ноябре акции выросли на ожиданиях, что тесные связи владельца Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом принесут компании выгоду. Но уже в январе компания отчиталась о слабых показателях по поставкам за IV квартал, зафиксировав первое годовое снижение продаж более чем за 10 лет. Последовавший отчет о прибыли оказался хуже прогнозов, а прогноз по продажам на 2025 г. был пересмотрен в сторону понижения.