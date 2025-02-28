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С конца 2024 года акции Tesla потеряли 40% в стоимости из-за снижения продаж

Ведомости

Акции Tesla продолжают снижаться, а инвесторы готовятся к дальнейшим потерям, сообщает Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов и данные рынка. С момента пика в конце 2024 г. они упали примерно на 40%, причем особенно резко после публикации данных о снижении продаж в Европе в январе почти вдвое.

На этой неделе котировки снизились на 17%, что свидетельствует о растущем беспокойстве трейдеров по поводу основных направлений бизнеса компании. Рынок теряет уверенность в Tesla. В ноябре акции выросли на ожиданиях, что тесные связи владельца Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом принесут компании выгоду. Но уже в январе компания отчиталась о слабых показателях по поставкам за IV квартал, зафиксировав первое годовое снижение продаж более чем за 10 лет. Последовавший отчет о прибыли оказался хуже прогнозов, а прогноз по продажам на 2025 г. был пересмотрен в сторону понижения.

На фоне этого рыночная капитализация Tesla впервые с ноября упала ниже $1 трлн, уступив по стоимости Berkshire Hathaway и Broadcom. Акции компании близки к тому, чтобы повторить самую длинную серию падений в своей истории. Возможностей для роста пока не видно. Инвесторы не ждут новостей о полностью автономном автомобиле, а китайский конкурент BYD уже объявил, что планирует оснащать свои модели продвинутыми системами помощи водителю без дополнительной платы. Маск же продолжает активно вовлекаться в политику, что вызывает опасения у акционеров.

Снижение надежности акций происходит на фоне общего ослабления рынка: индекс S&P 500 потерял 5% от своего недавнего максимума. Опционные трейдеры также готовятся к падению. На прошлой неделе один из ключевых индикаторов рынка опционов впервые с ноября показал явное «медвежье» настроение, а стоимость страховки от дальнейшего снижения акций Tesla достигла максимума с августа.

С технической точки зрения акции выглядят уязвимыми. Глава отдела технического анализа Fundstrat Марк Ньютон считает, что бумаги могут временно отскочить от уровня $275, но если он не удержится, снижение может продолжиться до $260 – минимума, который Tesla не видела с выборов президента США. Тем не менее рынок остается непредсказуемым. Всплеск интереса к Tesla после выборов показал, что акции могут удвоиться всего за 29 торговых сессий, даже если фундаментальные показатели оставляют желать лучшего.

25 февраля стало известно, что в прошлом месяце в европейских странах было продано всего 9900 единиц продукции Tesla, что на 45% меньше аналогичного периода 2024 г. Общая доля регистраций новых электрокаров снизилась до 1% после 1,8% за тот же период. Financial Times (FT) связывала это с последними заявлениями и действиями Маска по поводу европейской политики. В частности, 25 января Маск по видеосвязи принял участие в предвыборном мероприятии ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Немецкий журнал Der Spiegel писал, что Маск подтвердил свою поддержку партии АдГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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