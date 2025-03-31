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Трое пропавших на учениях в Литве американских военных найдены мертвыми

Ведомости

Трое из четырех пропавших без вести во время учений в Литве американских военных найдены мертвыми, поиски четвертого продолжаются, говорится в сообщении Командования армии США в Европе и Африке.

Уточняется, что военнослужащие пропали во время выполнения миссии по ремонту и буксировке тактического транспортного средства. 31 марта из торфяного болота была извлечена машина M88A2 Hercules, в которой находились пропавшие. На проведение этой операции у литовских и американских служб, которые занимались поиском пропавших, ушло шесть дней.

Поисковые мероприятия будут продолжаться, пока не будет обнаружен четвертых военный, а погибшие не будут доставлены в США, говорится в сообщении. Также продолжается расследование причин произошедшего.

26 марта литовский информационный портал Lrytas.lt писал о том, что в Литве во время учений на полигоне пропали четверо американских военнослужащих. Позже стало известно об их гибели. Сообщалось также о пропаже гусеничной машины, которая позже была обнаружена в болоте. Погибшие были военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии американской армии.

Об их пропаже стало известно 25 марта. Отмечается, что проводилась масштабная поисково-спасательная операция. В поиск были вовлечены солдаты Литвы и иностранные солдаты, а также военно-воздушные силы Литвы и пограничная служба. Изначально сообщалось, что американские солдаты пропали на границе с Белоруссией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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