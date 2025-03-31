Трое пропавших на учениях в Литве американских военных найдены мертвыми
Трое из четырех пропавших без вести во время учений в Литве американских военных найдены мертвыми, поиски четвертого продолжаются, говорится в сообщении Командования армии США в Европе и Африке.
Уточняется, что военнослужащие пропали во время выполнения миссии по ремонту и буксировке тактического транспортного средства. 31 марта из торфяного болота была извлечена машина M88A2 Hercules, в которой находились пропавшие. На проведение этой операции у литовских и американских служб, которые занимались поиском пропавших, ушло шесть дней.
Поисковые мероприятия будут продолжаться, пока не будет обнаружен четвертых военный, а погибшие не будут доставлены в США, говорится в сообщении. Также продолжается расследование причин произошедшего.
26 марта литовский информационный портал Lrytas.lt писал о том, что в Литве во время учений на полигоне пропали четверо американских военнослужащих. Позже стало известно об их гибели. Сообщалось также о пропаже гусеничной машины, которая позже была обнаружена в болоте. Погибшие были военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии американской армии.
Об их пропаже стало известно 25 марта. Отмечается, что проводилась масштабная поисково-спасательная операция. В поиск были вовлечены солдаты Литвы и иностранные солдаты, а также военно-воздушные силы Литвы и пограничная служба. Изначально сообщалось, что американские солдаты пропали на границе с Белоруссией.