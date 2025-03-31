Трое пропавших на учениях в Литве американских военных найдены мертвыми

26 марта литовский информационный портал Lrytas.lt писал о том, что в Литве во время учений на полигоне пропали четверо американских военнослужащих. Позже стало известно об их гибели. Сообщалось также о пропаже гусеничной машины, которая позже была обнаружена в болоте. Погибшие были военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии американской армии.