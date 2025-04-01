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FT: встреча Рубио и Расмуссена может отмениться из-за разногласий по Гренландии

Ведомости

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, запланированная на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, может быть отменена. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

По данным издания, причиной отмены встречи могут стать обострившиеся разногласия между Вашингтоном и Копенгагеном из-за Гренландии. Источники пояснили, что дипломатические контакты между странами сведены к минимуму. Дания, ранее предпочитавшая игнорировать заявления Вашингтона, теперь жестко реагирует на высказывания американской стороны.

Обострение ситуации связано с позицией администрации Дональда Трампа. Президент США ранее заявил, что Вашингтон в любом случае получит Гренландию. Вице-президент Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс 28 марта посетили остров, осмотрели военную базу Питуффик и встретились с американскими военнослужащими.

В ходе визита Вэнс отметил, что, по его мнению, гренландцы могут сами принять решение о независимости от Дании. Он также выразил сомнение в необходимости применения военной силы США в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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