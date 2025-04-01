FT: встреча Рубио и Расмуссена может отмениться из-за разногласий по Гренландии
Встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, запланированная на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, может быть отменена. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух осведомленных чиновников.
По данным издания, причиной отмены встречи могут стать обострившиеся разногласия между Вашингтоном и Копенгагеном из-за Гренландии. Источники пояснили, что дипломатические контакты между странами сведены к минимуму. Дания, ранее предпочитавшая игнорировать заявления Вашингтона, теперь жестко реагирует на высказывания американской стороны.
Обострение ситуации связано с позицией администрации Дональда Трампа. Президент США ранее заявил, что Вашингтон в любом случае получит Гренландию. Вице-президент Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс 28 марта посетили остров, осмотрели военную базу Питуффик и встретились с американскими военнослужащими.
В ходе визита Вэнс отметил, что, по его мнению, гренландцы могут сами принять решение о независимости от Дании. Он также выразил сомнение в необходимости применения военной силы США в регионе.