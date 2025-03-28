Вэнс усомнился в необходимости применения военной силы США в Гренландии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что уверен, что его стране не потребуется использовать военную силу в Гренландии.
В ходе своего визита в Гренландию Вэнс пообщался с журналистами и отметил, что думает, что гренландцы сами выберут через самоопределение стать независимыми от Дании.
«А затем мы начнем переговоры с народом Гренландии. Поэтому я думаю, что обсуждать что-то слишком далекое в будущем – это слишком преждевременно. Мы не считаем, что военная сила когда-либо будет необходима», – сказал он. – «Поскольку мы считаем, что народ Гренландии рационален и хорош, мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также США».
Вэнс добавил, что Дания недостаточно инвестировала в Гренландию.
«Наше послание Дании очень простое: вы плохо справляетесь с делами народа Гренландии. Вы недоинвестировали в людей Гренландии и недоинвестировали в архитектуру безопасности этой удивительной, красивой земли», – объяснил он.
Вэнс также заявил, что США нужно обеспечить лидерство в Арктике.
«Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют чрезвычайный интерес к арктическим проходам, арктическим морским путям и, в действительности, к минералам арктической территории. Нам нужно убедиться, что Америка лидирует в Арктике», — сказал он.
Ранее 28 марта Вэнс и вторая леди США Уша Вэнс прибыли в Гренландию, где они посетили космическую базу Питуффик , а также встретятся с американскими военнослужащими.
Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.