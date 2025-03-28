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Вэнс усомнился в необходимости применения военной силы США в Гренландии

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что уверен, что его стране не потребуется использовать военную силу в Гренландии.

В ходе своего визита в Гренландию Вэнс пообщался с журналистами и отметил, что думает, что гренландцы сами выберут через самоопределение стать независимыми от Дании.

«А затем мы начнем переговоры с народом Гренландии. Поэтому я думаю, что обсуждать что-то слишком далекое в будущем – это слишком преждевременно. Мы не считаем, что военная сила когда-либо будет необходима», – сказал он. – «Поскольку мы считаем, что народ Гренландии рационален и хорош, мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также США».

Вэнс добавил, что Дания недостаточно инвестировала в Гренландию.

«Наше послание Дании очень простое: вы плохо справляетесь с делами народа Гренландии. Вы недоинвестировали в людей Гренландии и недоинвестировали в архитектуру безопасности этой удивительной, красивой земли», – объяснил он.

Вэнс также заявил, что США нужно обеспечить лидерство в Арктике.

«Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют чрезвычайный интерес к арктическим проходам, арктическим морским путям и, в действительности, к минералам арктической территории. Нам нужно убедиться, что Америка лидирует в Арктике», — сказал он.

Ранее 28 марта Вэнс и вторая леди США Уша Вэнс прибыли в Гренландию, где они посетили космическую базу Питуффик , а также встретятся с американскими военнослужащими.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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