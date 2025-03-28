Вэнс усомнился в необходимости применения военной силы США в Гренландии

«А затем мы начнем переговоры с народом Гренландии. Поэтому я думаю, что обсуждать что-то слишком далекое в будущем – это слишком преждевременно. Мы не считаем, что военная сила когда-либо будет необходима», – сказал он. – «Поскольку мы считаем, что народ Гренландии рационален и хорош, мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также США».