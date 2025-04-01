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Котяков: введение единой карты для пенсионеров потребует изменений в законе

Ведомости

Введение единой социальной карты для пенсионеров потребует внесения изменений в социальное законодательство, заявил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам Котякова, при реализации данной инициативы потребуется создание единого федерального стандарта предоставления льгот пенсионерам. На данный момент в каждом регионе он свой. Правительство должно будет принять минимальный набор льгот и мер, которые можно будет гарантировать как единый стандарт на территории всей страны, пояснил он.

Министр отметил, что в России уже есть аналог такого решения – удостоверение многодетных. Он пояснил, что семьи с тремя и более детьми имеют свой QR-код, который дает возможность получать льготы на всей территории страны.

«Технологии понятны, дело в том, что такое решение за собой повлечет перекрестное финансирование между субъектами», – уточнил он, добавив, что для некоторых регионов реализация данного предложения может привести к значительным потерям доходов.

25 марта депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил «РИА Новости», что для российских пенсионеров необходимо ввести единую социальную карту. Депутат добавил, что такая карта может дать право на пользование льготами для всех пенсионеров, вне зависимости от места их проживания. Миронов также заявил, что депутаты от фракции СРЗП будут готовить законодательную инициативу, которая предусматривает внедрение Единой социальной карты для пенсионеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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