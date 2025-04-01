Котяков: введение единой карты для пенсионеров потребует изменений в законе

25 марта депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил «РИА Новости», что для российских пенсионеров необходимо ввести единую социальную карту. Депутат добавил, что такая карта может дать право на пользование льготами для всех пенсионеров, вне зависимости от места их проживания. Миронов также заявил, что депутаты от фракции СРЗП будут готовить законодательную инициативу, которая предусматривает внедрение Единой социальной карты для пенсионеров.