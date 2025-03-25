Сергей Миронов предложил ввести единую соцкарту для пенсионеров

С 1 апреля кабмин проиндексирует социальные пенсии более чем на 14,5% в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что индексация затронет почти 4,2 млн человек. Он добавил, что приоритетом работы правительства РФ является поддержка граждан.