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Сергей Миронов предложил ввести единую соцкарту для пенсионеров

Ведомости

Для всех российских пенсионеров необходимо ввести Единую социальную карту, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Необходима социальная карта единого образца, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации, предложил депутат.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу», – считает он.

Депутат добавил, что такая карта может дать право на пользование льготами для всех пенсионеров, вне зависимости от места их проживания.

Миронов также заявил, что депутаты от фракции СРЗП будут готовить законодательную инициативу, которая предусматривает внедрение Единой социальной карты для пенсионеров.

С 1 апреля кабмин проиндексирует социальные пенсии более чем на 14,5% в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что индексация затронет почти 4,2 млн человек. Он добавил, что приоритетом работы правительства РФ является поддержка граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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