Сергей Миронов предложил ввести единую соцкарту для пенсионеров
Для всех российских пенсионеров необходимо ввести Единую социальную карту, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.
Необходима социальная карта единого образца, которая будет действовать на всей территории Российской Федерации, предложил депутат.
«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу», – считает он.
Депутат добавил, что такая карта может дать право на пользование льготами для всех пенсионеров, вне зависимости от места их проживания.
Миронов также заявил, что депутаты от фракции СРЗП будут готовить законодательную инициативу, которая предусматривает внедрение Единой социальной карты для пенсионеров.
С 1 апреля кабмин проиндексирует социальные пенсии более чем на 14,5% в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что индексация затронет почти 4,2 млн человек. Он добавил, что приоритетом работы правительства РФ является поддержка граждан.