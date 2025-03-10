Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Кабмин проиндексирует социальные пенсии более чем на 14,5% с 1 апреля

Ведомости

Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены более чем на 14,5% в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Вместе с этим будут также проиндексированы пенсии для военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны и др. Будут увеличены также надбавки к пенсиям для летчиков-испытателей и космонавтов.

Мишустин сообщил, что индексация затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете РФ для финансирования увеличения размеров пенсий предусмотрено около 85 млрд руб.

Премьер-министр подчеркнул, что приоритетом работы правительства РФ является поддержка граждан. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы перечислять им положенные средства, заявил Мишустин.

3 марта член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал ТАСС, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. По словам Чаплина, такое решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Он пояснил, что оно направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Мера коснется тех, кто в силу различных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных