Кабмин проиндексирует социальные пенсии более чем на 14,5% с 1 апреля

3 марта член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал ТАСС, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. По словам Чаплина, такое решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Он пояснил, что оно направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Мера коснется тех, кто в силу различных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.