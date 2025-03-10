Кабмин проиндексирует социальные пенсии более чем на 14,5% с 1 апреля
Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены более чем на 14,5% в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Вместе с этим будут также проиндексированы пенсии для военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны и др. Будут увеличены также надбавки к пенсиям для летчиков-испытателей и космонавтов.
Мишустин сообщил, что индексация затронет почти 4,2 млн человек. В бюджете РФ для финансирования увеличения размеров пенсий предусмотрено около 85 млрд руб.
Премьер-министр подчеркнул, что приоритетом работы правительства РФ является поддержка граждан. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы перечислять им положенные средства, заявил Мишустин.
3 марта член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал ТАСС, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. По словам Чаплина, такое решение было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Он пояснил, что оно направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Мера коснется тех, кто в силу различных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.