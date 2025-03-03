В Госдуме сообщили об индексации социальной пенсии с 1 апреля
С 1 апреля 2025 г. социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, рассказал ТАСС член комитета Государственной думы (ГД) по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Чаплин рассказал, что решение о повышении размера пенсий было принято в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров в России за 2024 г. Член комитета ГД пояснил, что принятое решение направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Мера коснется тех, кто в силу различных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.
Индексация пенсий затронет около 3,5 млн граждан, которые получают социальные пенсии, а также 700 000 человек, получающих государственное пенсионное обеспечение. В том числе, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и другие категории граждан, которые могут нуждаться в особой поддержке государства, рассказал Чаплин.
Для граждан, чья пенсия после индексации не достигнет прожиточного минимума в регионе проживания, будет произведена социальная доплата.
Чаплин подчеркнул, что в 2025 г. в федеральном бюджете РФ на эти цели предусмотрено около 85 млрд руб.
До 25 февраля граждане России получат проиндексированные на 9,5% страховые пенсии. С начала 2025 г. пенсии в РФ были проиндексированы на 7,3%. Однако в январе на совещании с кабмином президент России Владимир Путин поручил увеличить размер индексации до уровня фактической инфляции за 2024 г., которая составила 9,5%.
Также 13 февраля глава российского государства подписал закон, который предусматривает повышение военных пенсий на 9,5%. Индексация коснется военных пенсионеров и членов их семей. Повышение затронет тех, кто служил в армии, в органах внутренних дел, в противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках Росгвардии, а также в органах принудительного исполнения РФ.