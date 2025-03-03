В Госдуме сообщили об индексации социальной пенсии с 1 апреля

Также 13 февраля глава российского государства подписал закон, который предусматривает повышение военных пенсий на 9,5%. Индексация коснется военных пенсионеров и членов их семей. Повышение затронет тех, кто служил в армии, в органах внутренних дел, в противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках Росгвардии, а также в органах принудительного исполнения РФ.