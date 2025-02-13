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Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 г. Документ размещен на портале правовых актов.

Согласно тексту закона, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59% от размера указанного денежного довольствия вместо установленных 89,83%. Он увеличен с учетом инфляции за 2024 г., которая составила 9,5%.

Пенсии проиндексируют лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Индексация затронет лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий 11 февраля, он был одобрен Советом Федерации 12 февраля. Проиндексировать пенсии военным поручил президент Путин. Правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму 8 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что нижняя палата приоритетно рассмотрит этот законопроект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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