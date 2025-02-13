Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 г. Документ размещен на портале правовых актов.
Согласно тексту закона, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59% от размера указанного денежного довольствия вместо установленных 89,83%. Он увеличен с учетом инфляции за 2024 г., которая составила 9,5%.
Пенсии проиндексируют лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Индексация затронет лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий 11 февраля, он был одобрен Советом Федерации 12 февраля. Проиндексировать пенсии военным поручил президент Путин. Правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму 8 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что нижняя палата приоритетно рассмотрит этот законопроект.