Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%

Пенсии проиндексируют лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Индексация затронет лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.