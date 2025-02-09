ГД приоритетно рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам

ГД приоритетно рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерамДокумент уже направлен в профильные комитеты
Законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов должны как можно быстрее получили повышенные выплаты.
«Наша задача – поддержать тех, кто многие годы ценой своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», – подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы уже направил документ в комитет по обороне и комитет по безопасности и противодействию коррупции. Володин напомнил, что проиндексировать пенсии военным поручил президент РФ Владимир Путин. Индексация будет проведена с 1 января 2025 г.
Премьер-министр Михаил Мишустин 6 февраля заявил, что правительство РФ внесет поправки в законопроект, который предусматривает выплату двух пенсий для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), служивших в рядах ополчения. Члены правительства также намерены упростить процедуру выплаты пенсионных накоплений погибших участников спецоперации, чтобы избежать в будущем «волокиты».