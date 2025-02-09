ГД приоритетно рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам

Премьер-министр Михаил Мишустин 6 февраля заявил, что правительство РФ внесет поправки в законопроект, который предусматривает выплату двух пенсий для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), служивших в рядах ополчения. Члены правительства также намерены упростить процедуру выплаты пенсионных накоплений погибших участников спецоперации, чтобы избежать в будущем «волокиты».