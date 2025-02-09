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ГД приоритетно рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам

Документ уже направлен в профильные комитеты
Ведомости

Законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов должны как можно быстрее получили повышенные выплаты.

«Наша задача – поддержать тех, кто многие годы ценой своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», – подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы уже направил документ в комитет по обороне и комитет по безопасности и противодействию коррупции. Володин напомнил, что проиндексировать пенсии военным поручил президент РФ Владимир Путин. Индексация будет проведена с 1 января 2025 г.

Премьер-министр Михаил Мишустин 6 февраля заявил, что правительство РФ внесет поправки в законопроект, который предусматривает выплату двух пенсий для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), служивших в рядах ополчения. Члены правительства также намерены упростить процедуру выплаты пенсионных накоплений погибших участников спецоперации, чтобы избежать в будущем «волокиты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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