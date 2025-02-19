Котяков: социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%
С 1 апреля 2025 г. ожидается индексация социальных пенсий на 14,75%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, для этих целей в федеральном бюджете выделено около 85 млрд руб. Индексация социальных пенсий традиционно происходит ежегодно 1 апреля.
«В 2025 г. она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек», – пояснил министр (цитата по ТАСС).