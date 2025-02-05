Госдума: россиянам выплатят доиндексированную пенсию до 25 февраля
До 25 февраля всем гражданам России, получающим страховую пенсию, будут выплачены суммы, проиндексированные на 9,5%. Об этом сообщила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина.
По ее словам, те россияне, которым приносят пенсию на дом, получат доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. При этом перечисления на банковские карты пенсионеров начались уже с 1 февраля. Стенякина напомнила, что у каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии, ее можно узнать на сайте Социального фонда РФ.
«Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь», – сказала депутат.
Страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 г. 22 января на совещании с кабмином по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за 2024 г., которая, согласно данным Росстата, составила 9,5%.
4 февраля ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова писал, что в Госдуме предлагают сделать постоянной практикой индексацию пенсий с 1 января с их доиндексацией в феврале.