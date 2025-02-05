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Госдума: россиянам выплатят доиндексированную пенсию до 25 февраля

Ведомости

До 25 февраля всем гражданам России, получающим страховую пенсию, будут выплачены суммы, проиндексированные на 9,5%. Об этом сообщила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина.

По ее словам, те россияне, которым приносят пенсию на дом, получат доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. При этом перечисления на банковские карты пенсионеров начались уже с 1 февраля. Стенякина напомнила, что у каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии, ее можно узнать на сайте Социального фонда РФ.

«Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь», – сказала депутат.

Страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 г. 22 января на совещании с кабмином по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за 2024 г., которая, согласно данным Росстата, составила 9,5%.

4 февраля ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова писал, что в Госдуме предлагают сделать постоянной практикой индексацию пенсий с 1 января с их доиндексацией в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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