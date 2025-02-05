Госдума: россиянам выплатят доиндексированную пенсию до 25 февраля

По ее словам, те россияне, которым приносят пенсию на дом, получат доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. При этом перечисления на банковские карты пенсионеров начались уже с 1 февраля. Стенякина напомнила, что у каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии, ее можно узнать на сайте Социального фонда РФ.