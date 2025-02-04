В Госдуме предложили ежегодно индексировать страховые пенсии 1 января
В Госдуме предлагают сделать постоянной практикой индексацию пенсий с 1 января с их доиндексацией в феврале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Нилов отметил, что в следующем году действует общая норма индексации страховых пенсий – с 1 февраля и с 1 апреля.
«Мы считаем, что надо сохранить практику: всегда индексировать пенсии с 1 января и доиндексировать их в феврале», – сказал парламентарий, отметив, что соответствующий законопроект находится в портфеле Госдумы.
По словам депутата, в текущем году пенсионеры получат разницу в индексации пенсий за январь в феврале.
С 1 января 2025 г. страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3% – согласно уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития. 22 января на совещании с кабмином по экономическим вопросам президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца.