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В Госдуме предложили ежегодно индексировать страховые пенсии 1 января

Ведомости

В Госдуме предлагают сделать постоянной практикой индексацию пенсий с 1 января с их доиндексацией в феврале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Нилов отметил, что в следующем году действует общая норма индексации страховых пенсий – с 1 февраля и с 1 апреля.

«Мы считаем, что надо сохранить практику: всегда индексировать пенсии с 1 января и доиндексировать их в феврале», – сказал парламентарий, отметив, что соответствующий законопроект находится в портфеле Госдумы.

По словам депутата, в текущем году пенсионеры получат разницу в индексации пенсий за январь в феврале.

С 1 января 2025 г. страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3% – согласно уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития. 22 января на совещании с кабмином по экономическим вопросам президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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