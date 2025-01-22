Путин объявил о дополнительной индексации страховых пенсий с февраля

Путин объявил о дополнительной индексации страховых пенсий с февраляЭто нужно, чтобы довести повышение до уровня фактической инфляции за прошлый год
Правительство проиндексирует страховые и военные пенсии сверх запланированного уровня. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином по экономическим вопросам. С 1 января 2025 г. страховые пенсии проиндексировали на 7,3% – по уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэка. Президент поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за прошлый год – по данным Росстата, она составила 9,5%. Причем реализовать решение планируется «задним числом» – то есть пересчитать их за январь и сделать доплату в феврале.
Кроме того, Путин поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. С 1 октября прошлого года повышение составило 5,1%. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию, с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом – с 1 января 2025 г.», – указал президент.
Кабмин получил право оперативно повышать пенсии в 2022 г. – такой пункт был включен в пакет поправок в законодательство для обеспечения устойчивого экономического развития в условиях санкционного давления. Закон о страховых пенсиях предусматривает их индексацию один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год. В случае если рост цен оказывается выше официального прогноза, правительство может регулировать размер доплат отдельным постановлением, что не требует рассмотрения в Госдуме.
В прошлом году повышение страховых пенсий неработающим пенсионерам составило 7,5%. С этого года власти вернули также индексацию пенсий работающим пенсионерам после девятилетнего перерыва (с 2016 г. индексацию приостанавливали).
Средний размер пенсии по старости к концу 2025 г. с учетом индексации на 7,3% должен был составить 24 059 руб., следует из бюджета Соцфонда на 2025–2027 гг. В ноябре 2024 г. средний размер пенсий составлял 21 083 руб., указано в данных Росстата. Их реальный размер за 11 месяцев прошлого года уменьшился на 0,7%.
Решение проиндексировать пенсии на уровень реальной инфляции – это справедливо, такое обещание было дано ранее, напомнил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь. По его словам, дополнительная индексация должна проводиться за счет средств Соцфонда.
С учетом того, что Госдума дала право правительству принимать такие решения оперативно, никакой законопроект не нужен будет, пояснил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, достаточно нормативно-правового акта правительства.
Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что необходима более оперативная индексация пенсий до уровня инфляции – чаще раза в год, чтобы пенсии не опускались в реальном выражении. «Происходит одна и та же история: пенсии повышают, но с первого дня, с учетом того, что инфляция продолжается, реальные доходы пенсионеров оказываются ниже, и разрыв нарастает до конца года», – объясняет Сафонов. Превентивное повышение было бы эффективно, считает он, хотя и признает, что в условиях дефицита бюджета это маловероятно.