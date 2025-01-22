Путин объявил о дополнительной индексации страховых пенсий с февраля

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что необходима более оперативная индексация пенсий до уровня инфляции – чаще раза в год, чтобы пенсии не опускались в реальном выражении. «Происходит одна и та же история: пенсии повышают, но с первого дня, с учетом того, что инфляция продолжается, реальные доходы пенсионеров оказываются ниже, и разрыв нарастает до конца года», – объясняет Сафонов. Превентивное повышение было бы эффективно, считает он, хотя и признает, что в условиях дефицита бюджета это маловероятно.