Песков пообещал сообщить, если встреча Путина и Додика состоится

В феврале Додик был приговорен судом Боснии и Герцеговины к году тюрьмы и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура запросила содействие силовиков в его задержании. В конце марта газета «Политика» писала, что Интерпол выдал ордер на арест Додика, а также спикера парламента Ненада Стевандича.