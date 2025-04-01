Песков пообещал сообщить, если встреча Путина и Додика состоится
Если президент России Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, Кремль сообщит об этом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Если она [встреча] состоится, мы вас проинформируем», – сказал Песков.
Додик прибыл в Москву 31 марта. Он сообщил в соцсети X, что начинает каждый свой визит в столицу России с посещения Могилы Неизвестного Солдата. По словам Додика, он также намерен быть в Москве 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина, чтобы отметить 80-летие Победы.
В феврале Додик был приговорен судом Боснии и Герцеговины к году тюрьмы и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура запросила содействие силовиков в его задержании. В конце марта газета «Политика» писала, что Интерпол выдал ордер на арест Додика, а также спикера парламента Ненада Стевандича.