Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Россию
В Москву прибыл президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Об этом он сообщил в видеобращении в соцсети X, снятом у стен Кремля.
«Я приехал в Москву. Каждый свой визит сюда я начинаю с посещения Могилы Неизвестного Солдата, чтобы отдать дань уважения 28 млн русских, погибших во Второй мировой войне», – написал Додик в своем посте.
Он добавил, что снова будет в Москве 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина, чтобы отметить 80-летие победы над фашизмом.
В феврале суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура страны запросила содействие силовиков в его задержании.
27 марта сербская газета «Политика» сообщила, что Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской, а также спикера парламента Ненада Стевандича. Ордеры были направлены во все страны, которые входят в систему Интерпола. По информации газеты, на данный момент они не являются основанием для действий, поскольку еще не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола в отношении выполнения требований к их публикации.