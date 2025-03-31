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Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Россию

Ведомости

В Москву прибыл президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Об этом он сообщил в видеобращении в соцсети X, снятом у стен Кремля.

«Я приехал в Москву. Каждый свой визит сюда я начинаю с посещения Могилы Неизвестного Солдата, чтобы отдать дань уважения 28 млн русских, погибших во Второй мировой войне», – написал Додик в своем посте.

Он добавил, что снова будет в Москве 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина, чтобы отметить 80-летие победы над фашизмом.

В феврале суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества. Прокуратура страны запросила содействие силовиков в его задержании.

27 марта сербская газета «Политика» сообщила, что Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской, а также спикера парламента Ненада Стевандича. Ордеры были направлены во все страны, которые входят в систему Интерпола. По информации газеты, на данный момент они не являются основанием для действий, поскольку еще не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола в отношении выполнения требований к их публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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