Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Россию

27 марта сербская газета «Политика» сообщила, что Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской, а также спикера парламента Ненада Стевандича. Ордеры были направлены во все страны, которые входят в систему Интерпола. По информации газеты, на данный момент они не являются основанием для действий, поскольку еще не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола в отношении выполнения требований к их публикации.