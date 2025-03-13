Что ждет Боснию после решения об аресте лидера местных сербов Додика

Теперь ситуация в стране стала действительно весьма взрывоопасной, так как ордер на арест лишь провоцирует еще большую напряженность, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович. Прогноз о возможном начале в Боснии гражданской войны, который уже высказал премьер Сербии в отставке Милош Вучевич, вовсе не лишен оснований, считает эксперт. Задержание Додика – национального лидера местных сербов, которого они в подавляющем большинстве своем поддерживают, по делу с явным политическим подтекстом будет воспринято как покушение на существование самой РС. И этот шаг, продолжает Лазович, непременно вызовет ответную реакцию РС, вплоть до ранее обещанного объявления о референдуме по независимости.