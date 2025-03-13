Что ждет Боснию после решения об аресте лидера местных сербов Додика

Что ждет Боснию после решения об аресте лидера местных сербов ДодикаЭто создает реальный риск скатывания в новый вооруженный конфликт
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) направила 12 марта в МВД Республики Сербской (РС; входит в состав страны) и в агентство по расследованиям и защите БиГ (полицейская служба) запрос на задержание президента этой республики Милорада Додика, ее премьера Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевадича, сообщила местная телерадиовещательная компания. Для Додика это решение властей Боснии стало, как он выразился, поздравлением ко дню рождения: событие, которое может серьезно повлиять на судьбу Боснии, произошло в день его 66-летия. Он также посоветовал спецслужбам Боснии даже не пытаться арестовывать руководство РС.
Формальным основанием для запроса стало обвинение в подрыве конституционного порядка Боснии. Помимо этого 26 февраля ее суд приговорил Додика к году тюрьмы, запретив ему еще на шесть лет заниматься политикой. Он был признан виновным по делу о неподчинении высокому представителю (администратору) Евросоюза (ЕС) в Боснии немцу Кристиану Шмидту. С мая 2021 г. он не имеет мандата Совбеза ООН, а потому его легитимность не признает ни РС, ни Россия.
Кроме того, руководство боснийских сербов неоднократно грозило, что может организовать референдум о выходе РС из Боснии. Поддержку Додику высказывал президент Сербии Александр Вучич, который после оглашения приговора сразу приехал на митинг в Баня-Луку. Местные правоохранители в лице главы МВД РС уже дали понять, что исключают возможность ареста Додика и двух других высокопоставленных лиц.
Додик также рассказал о своих скорых планах, которые затрагивают Россию. «В ближайшие дни я проведу встречу на самом высоком уровне с представителями Российской Федерации. И в отличие от всех предыдущих лет, когда я просил сохранить [миссию ЕС в Боснии, которая имеет мандат Совбеза ООН] EUFOR Althea, теперь я попрошу русских наложить вето и не допустить сохранения подрывной структуры, которая злоупотребляет мандатом ООН и угрожает сербам», – сказал Додик.
Последний раз Совбез ООН единогласно продлил мандат EUFOR Althea на один год 1 ноября 2024 г. Миссия EUFOR с генштабом в Сараеве действует с 2004 г., она стала преемственной к аналогичной со стороны НАТО – IFOR, но и сейчас кооперируется с этим альянсом. Официальной ее целью называется обеспечение стабильности и мира в БиГ.
Как устроена Босния и Герцеговина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров письменно поздравил Додика с днем рождения и выразил солидарность с ним, пишет RT Balkan. Он назвал «абсурдный политический процесс» оскорблением правосудия и насилием против суверенитета и независимости страны. Додик поблагодарил Лаврова за его слова.
Теперь ситуация в стране стала действительно весьма взрывоопасной, так как ордер на арест лишь провоцирует еще большую напряженность, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович. Прогноз о возможном начале в Боснии гражданской войны, который уже высказал премьер Сербии в отставке Милош Вучевич, вовсе не лишен оснований, считает эксперт. Задержание Додика – национального лидера местных сербов, которого они в подавляющем большинстве своем поддерживают, по делу с явным политическим подтекстом будет воспринято как покушение на существование самой РС. И этот шаг, продолжает Лазович, непременно вызовет ответную реакцию РС, вплоть до ранее обещанного объявления о референдуме по независимости.
Кроме того, РС точно обратится за помощью к Белграду и Москве, которые гарантированно окажут как минимум дипломатическое прикрытие, уверен Лазович. Например, ранее Россия рассматривала EUFOR Althea как способ подтвердить свою приверженность Дейтонским соглашениям 1995 г., установившим послевоенный статус Боснии. Но в нынешних условиях, когда есть реальный риск скатиться вновь к вооруженному конфликту, она становится токсичной, и потому Додик и просит Россию помочь через ООН предотвратить конфликт.