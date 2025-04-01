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Польша хочет объявить в розыск 43 экспертов из РФ по делу о катастрофе Ту-154

Ведомости

Польская прокуратура запланировала направить ходатайства о розыске 43 российских судмедэкспертов якобы из-за ложной информации, составленной ими для расследования крушения под Смоленском в 2010 г. самолета Ту-154М, на борту которого был президент Польши Лех Качиньский. Об этом пишет PAP со ссылкой на руководителя следственной группы прокуратуры Кшиштофа Шварца.

«Мы установили, вне всякого сомнения, что судебно-медицинские заключения по вскрытиям жертв авиакатастрофы, которые российские врачи подготовили для целей расследования авиакатастрофы в Польше, содержали большое количество ложной информации», – утверждает Шварц.

Прокурор добавил, что в ходе расследования было решено привлечь к ответственности 43 российских экспертов, связанных с 61 эпизодом вскрытия тел жертв катастрофы.

В начале октября 2024 г. польский журнал Newsweek писал, что международная группа экспертов представила 700-страничный доклад о причинах авиакатастрофы с участием самолета Качиньского в 2010 г. Издание отмечало, что оценка экспертов станет ключевой для окончания польской прокуратурой расследования причин катастрофы.

10 апреля 2010 г. самолет Качиньского разбился во время посадки в аэропорту Смоленска. В условиях тумана самолет врезался в деревья и развалился на части. На борту Ту-154М было 96 человек, они направлялись на траурные мероприятия в Катыни. Погибли все. Российский Межгосударственный авиационный комитет называл причинами крушения отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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