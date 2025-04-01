Польша хочет объявить в розыск 43 экспертов из РФ по делу о катастрофе Ту-154

10 апреля 2010 г. самолет Качиньского разбился во время посадки в аэропорту Смоленска. В условиях тумана самолет врезался в деревья и развалился на части. На борту Ту-154М было 96 человек, они направлялись на траурные мероприятия в Катыни. Погибли все. Российский Межгосударственный авиационный комитет называл причинами крушения отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.