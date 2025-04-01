Польша хочет объявить в розыск 43 экспертов из РФ по делу о катастрофе Ту-154
Польская прокуратура запланировала направить ходатайства о розыске 43 российских судмедэкспертов якобы из-за ложной информации, составленной ими для расследования крушения под Смоленском в 2010 г. самолета Ту-154М, на борту которого был президент Польши Лех Качиньский. Об этом пишет PAP со ссылкой на руководителя следственной группы прокуратуры Кшиштофа Шварца.
«Мы установили, вне всякого сомнения, что судебно-медицинские заключения по вскрытиям жертв авиакатастрофы, которые российские врачи подготовили для целей расследования авиакатастрофы в Польше, содержали большое количество ложной информации», – утверждает Шварц.
Прокурор добавил, что в ходе расследования было решено привлечь к ответственности 43 российских экспертов, связанных с 61 эпизодом вскрытия тел жертв катастрофы.
В начале октября 2024 г. польский журнал Newsweek писал, что международная группа экспертов представила 700-страничный доклад о причинах авиакатастрофы с участием самолета Качиньского в 2010 г. Издание отмечало, что оценка экспертов станет ключевой для окончания польской прокуратурой расследования причин катастрофы.
10 апреля 2010 г. самолет Качиньского разбился во время посадки в аэропорту Смоленска. В условиях тумана самолет врезался в деревья и развалился на части. На борту Ту-154М было 96 человек, они направлялись на траурные мероприятия в Катыни. Погибли все. Российский Межгосударственный авиационный комитет называл причинами крушения отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.