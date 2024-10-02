Польша получила доклад международных экспертов по авиакатастрофе под Смоленском
Международная группа экспертов представила доклад о причинах авиакатастрофы с участием самолета президента Польши Леха Качиньского Ту-154М в 2010 г. Об этом пишет польский журнал Newsweek со ссылкой на министра юстиции Польши Адама Боднара.
«Уже получено комплексное заключение международной группы экспертов по [расследованию] смоленской катастрофы», – сказал он.
Отчет содержит более 700 страниц, которые будут переведены на польский язык. По сообщению издания, оценка экспертов станет ключевой для окончания польской прокуратурой расследования причин катастрофы.
Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Посадка проходила в условиях тумана, самолет врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли. По данным российского Межгосударственного авиационного комитета, причинами крушения самолета стали отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и в подготовке экипажа.
Новое руководство прокуратуры Польши в феврале этого года продлило расследование катастрофы до конца 2024 г. Радиостанция RMF уточняла, что следователи ожидают результатов работы международной группы экспертов, у которой прошлое руководство заказало экспертизу.
В августе 2023 г. в Смоленске закрылось польское консульское агентство. Консульство прекратило работу после того, как правительство РФ отозвало согласие на его функционирование. Его основными задачами был уход за комплексом Катынского кладбища и местом авиакатастрофы Ту-154 10 апреля 2010 г.