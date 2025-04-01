Каллас: уже есть ясный консенсус о необходимости 17-го пакета санкций против РФ
В Евросоюзе идет обсуждение 17-го пакета санкций против России, и уже сформировался консенсус о его необходимости. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Выступая перед депутатами Европарламента, она напомнила, что недавно был утвержден 16-й пакет санкций против РФ.
«Сейчас мы обсуждаем 17-й пакет, и уже есть ясный консенсус, что нам это необходимо», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Предыдущий, 16-й пакет санкций, был одобрен 24 февраля главами МИД стран ЕС. Ключевым ограничением стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. В список санкций вошли 83 новых позиции, включая 48 физических лиц, 35 организаций и 13 российских банков.
Так, под ограничения попали председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков и ряд других.