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Каллас: уже есть ясный консенсус о необходимости 17-го пакета санкций против РФ

Ведомости

В Евросоюзе идет обсуждение 17-го пакета санкций против России, и уже сформировался консенсус о его необходимости. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Выступая перед депутатами Европарламента, она напомнила, что недавно был утвержден 16-й пакет санкций против РФ.

«Сейчас мы обсуждаем 17-й пакет, и уже есть ясный консенсус, что нам это необходимо», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Предыдущий, 16-й пакет санкций, был одобрен 24 февраля главами МИД стран ЕС. Ключевым ограничением стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. В список санкций вошли 83 новых позиции, включая 48 физических лиц, 35 организаций и 13 российских банков.

Так, под ограничения попали председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков и ряд других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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