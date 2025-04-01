В ГД внесли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо

Сам парламентарий пояснял в своем Telegram-канале, что находится в ОАЭ на лечении, но продолжает работать в дистанционном формате, включая прием граждан по видеосвязи. По его словам, состояние здоровья требует регулярных медицинских процедур, что делает невозможным его присутствие в Госдуме. 14 марта он публиковал снимок с онлайн-встречи с избирателями.