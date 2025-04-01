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В ГД внесли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо

Ведомости

Комиссия по мандатным вопросам Госдумы внесла на рассмотрение проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Рассмотрение вопроса о лишении Напсо депутатского статуса намечено на 3 апреля.

31 марта вопрос обсуждала комиссия Госдумы по вопросам депутатской этике. Она в итоге признала наличие оснований для досрочного прекращения полномочий Напсо. Об этом рассказывал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сообщалось, что депутат более двух лет проживает за границей и не посещает пленарные заседания. Это нарушает законодательство – отсутствие свыше 30 дней может стать основанием для прекращения полномочий.

Сам парламентарий пояснял в своем Telegram-канале, что находится в ОАЭ на лечении, но продолжает работать в дистанционном формате, включая прием граждан по видеосвязи. По его словам, состояние здоровья требует регулярных медицинских процедур, что делает невозможным его присутствие в Госдуме. 14 марта он публиковал снимок с онлайн-встречи с избирателями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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