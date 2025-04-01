В ГД внесли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо
Комиссия по мандатным вопросам Госдумы внесла на рассмотрение проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.
Рассмотрение вопроса о лишении Напсо депутатского статуса намечено на 3 апреля.
31 марта вопрос обсуждала комиссия Госдумы по вопросам депутатской этике. Она в итоге признала наличие оснований для досрочного прекращения полномочий Напсо. Об этом рассказывал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Сообщалось, что депутат более двух лет проживает за границей и не посещает пленарные заседания. Это нарушает законодательство – отсутствие свыше 30 дней может стать основанием для прекращения полномочий.
Сам парламентарий пояснял в своем Telegram-канале, что находится в ОАЭ на лечении, но продолжает работать в дистанционном формате, включая прием граждан по видеосвязи. По его словам, состояние здоровья требует регулярных медицинских процедур, что делает невозможным его присутствие в Госдуме. 14 марта он публиковал снимок с онлайн-встречи с избирателями.