Комиссия Госдумы проголосовала за прекращение полномочий депутата Напсо
Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики признала наличие оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
По его словам, заседание комиссии подтвердило, что Напсо в течение двух лет проживает за границей и не участвует в пленарных заседаниях. Согласно законодательству, депутаты обязаны лично присутствовать на заседаниях, а отсутствие более 30 календарных дней может стать причиной досрочного прекращения полномочий.
«За это решение проголосовали двенадцать членов комиссии, четверо воздержались», – пояснил Пискарев.
Депутат Напсо был избран в Госдуму от партии ЛДПР. Он представляет Краснодарский край и Ростовскую область. Парламентарию 52 года. Он имеет ученую степень кандидата исторических наук.
В своем Telegram-канале Напсо в конце февраля рассказал, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении. Но, по его словам, он продолжает исполнять свои депутатские полномочия, в том числе ведет приемы граждан в режиме ВКС. Парламентарий пояснил, что ему предписано несколько раз в день промывать рану медрастворами, менять повязки и не находиться в сидячем положении, что не представляется возможным в стенах Госдумы. 14 марта депутат публиковал фото с приема граждан, который был проведен в режиме онлайн по видеосвязи.