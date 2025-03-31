Комиссия Госдумы проголосовала за прекращение полномочий депутата Напсо

В своем Telegram-канале Напсо в конце февраля рассказал, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении. Но, по его словам, он продолжает исполнять свои депутатские полномочия, в том числе ведет приемы граждан в режиме ВКС. Парламентарий пояснил, что ему предписано несколько раз в день промывать рану медрастворами, менять повязки и не находиться в сидячем положении, что не представляется возможным в стенах Госдумы. 14 марта депутат публиковал фото с приема граждан, который был проведен в режиме онлайн по видеосвязи.