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Комиссия Госдумы проголосовала за прекращение полномочий депутата Напсо

Ведомости

Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики признала наличие оснований для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание комиссии подтвердило, что Напсо в течение двух лет проживает за границей и не участвует в пленарных заседаниях. Согласно законодательству, депутаты обязаны лично присутствовать на заседаниях, а отсутствие более 30 календарных дней может стать причиной досрочного прекращения полномочий.

«За это решение проголосовали двенадцать членов комиссии, четверо воздержались», – пояснил Пискарев.

Депутат Напсо был избран в Госдуму от партии ЛДПР. Он представляет Краснодарский край и Ростовскую область. Парламентарию 52 года. Он имеет ученую степень кандидата исторических наук.

В своем Telegram-канале Напсо в конце февраля рассказал, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах на лечении. Но, по его словам, он продолжает исполнять свои депутатские полномочия, в том числе ведет приемы граждан в режиме ВКС. Парламентарий пояснил, что ему предписано несколько раз в день промывать рану медрастворами, менять повязки и не находиться в сидячем положении, что не представляется возможным в стенах Госдумы. 14 марта депутат публиковал фото с приема граждан, который был проведен в режиме онлайн по видеосвязи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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