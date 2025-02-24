Думская комиссия по этике рассмотрит вопрос лишения мандата депутата Юрия Напсо
Совет Госдумы поручил комиссии по вопросам депутатской этики рассмотреть вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий первого замглавы комитета по госстроительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР). Решение принято в связи с его длительным отсутствием на заседаниях, сообщается на сайте нижней палаты.
С апреля 2023 г. Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в Госдуме около двух лет, из которых более 200 дней - без уважительной причины, сказано в сообщении.
«В ситуации, когда депутат не посещает пленарные заседания, не работает в рамках комитетов и комиссий, не поддерживает связь со своими избирателями, он должен понимать, что за этим последует ответственность», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По закону, полномочия депутата могут быть досрочно прекращены Госдумой по инициативе совета нижней палаты парламента, фракции, в которой он состоит, комитета или комиссии, членом которых он является. Это возможно в случае неисполнения народным избранником своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней.
Сам Напсо в своем Telegram-канале 22 февраля пояснил, что действительно по состоянию здоровья «какое-то время» не присутствовал на заседаниях. Он подтвердил, что сейчас «вынужден находиться» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где проходит лечение. Там же он планирует пройти операцию и реабилитационный период.
«Несмотря на лечение, я исполнял и продолжаю исполнять свои депутатские полномочия, работаю в комитете по государственному строительству и законодательству, веду приемы граждан и встречи с избирателями в режиме ВКС и других форматах», – написал Напсо.
Он также отметил, что между его отпусками без содержания и больничными никогда не было промежутка 30 и более календарных дней. В связи с этими обстоятельствами, считает депутат, оснований для рассмотрения вопроса о лишении полномочий нет.
24 февраля «Ведомости» писали, что группа членов ЛДПР из Ростовской области попросила главу Центризбиркома (ЦИК) Эллу Памфилову взять под свой контроль вопрос с передачей думского мандата Напсо. Дело в том, что он избран не по одномандатному округу, а по списку ЛДПР. А значит, в первую очередь партия должна предложить перейти в Госдуму кому-то из его региональной группы (№ 57, объединяет Краснодарский край и Ростовскую область).