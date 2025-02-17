ЛДПР сможет передать мандат Напсо кандидату из любой региональной группы

ЛДПР сможет передать мандат Напсо кандидату из любой региональной группыКандидаты, которые шли на выборы по списку следом за ним, заявили, что от работы в Госдуме не отказываются
В ЛДПР может возникнуть дискуссия в случае досрочного лишения мандата депутата Госдумы Юрия Напсо. Во всяком случае, сразу несколько кандидатов из предвыборного списка ЛДПР 2021 г., которые шли вслед за Напсо в региональной группе № 57 (Краснодарский край, Ростовская обл.), заявили «Ведомостям», что не откажутся от своего права получить освободившееся место в нижней палате. По ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы именно они должны по предложению руководящего органа партии получить мандат, если не отказались от него. В случае отказа депутатом по решению руководства может стать любой иной кандидат из списка.
Следующие за Напсо кандидаты Евгений Кондрахин и Артур Цапенко сказали «Ведомостям», что не планируют писать отказные заявления. «Не планирую отказываться [от мандата]. Зачем мне это нужно? К тому же еще это не случилось (Напсо пока не лишен полномочий. – «Ведомости»), пока еще процесс не завершен. Поэтому об этом говорить преждевременно», – заявил Кондрахин. По словам Цапенко, он, напротив, «написал, что готов взять на себя полномочия Юрия Напсо, если партия доверит это». Четвертый, и последний, кандидат в региональной группе № 57 Денис Карасев сказал «Ведомостям», что поддержит «любое решение, которое примет лидер партии Леонид Эдуардович Слуцкий». Отказ от мандата Карасев писать не собирается.
«Ведомости» направили запрос в ЛДПР о том, кем планируется заменить Напсо в Госдуме.
Собеседник в партии считает, что мандат может достаться кандидату из другой региональной группы. Декабрьский отказ Верховного суда в удовлетворении иска экс-кандидата в депутаты Госдумы от «Справедливой России» (СР) Надежды Сураевой о передаче вакантного места в нижней палате парламента телеведущей Марине Ким фактически освобождает ЛДПР от необходимости сбора отказных заявлений, подтверждает электоральный юрист Олег Захаров. По его словам, ВС решил не проверять наличие у СР отказов кандидатов-очередников, в числе которых была Сураева (шла пятой в региональной группе № 16). «Поэтому сейчас вряд ли ЛДПР не станет использовать эту возможность передать вакантный мандат любому кандидату из списка, а не только «очередникам» из той же региональной группы», – считает Захаров.
С поручением подготовить предложение о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении депутатских полномочий Напсо к главе комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктору Пинскому обратились совет Думы и спикер Вячеслав Володин. Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе нижней палаты и находится за пределами России.
«Ведомости» еще в конце ноября 2023 г. писали о возможном лишении Напсо, а также депутата Бориса Пайкина (ЛДПР) мандатов в связи с пропусками заседаний, но эту информацию опровергли в пресс-службе партии. В октябре 2024 г. «Ведомости» сообщали, что депутаты могут сами сложить полномочия.
5 декабря Слуцкий заявил «Ведомостям», что Напсо и Пайкин не планируют покидать партию.
Норма об очередности передачи мандатов внутри региональных групп фактически не действует, но, пока эту процедуру не скорректирует Конституционный суд (КС), вряд ли стоит ждать каких-то подвижек, потому что нынешний декларативный характер этого требования закона, очевидно, на руку думским партиям, говорит Захаров. Кейс с передачей мандата в СР был «довольно мутный» с момента снятия депутатской неприкосновенности с Вадима Белоусова, чей мандат разыгрывался, сказал электоральный юрист Гарегин Митин.
«А случай ЛДПР довольно простой и прозрачный. Так что здесь показатель силы ЛДПР и Слуцкого будет как раз в соблюдении всех формальностей», – сказал он «Ведомостям».
На данный момент никаких вакантных мандатов нет, констатирует депутат ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, вопрос Напсо, возможно, будет обсуждаться на совете Госдумы. «По закону освободившийся мандат должен передаваться внутри группы. Но если будут письменные заявления от кандидатов из региональной группы об отказе от мандата, то он может быть передан кандидату из другой группы», – напоминает Нилов. Поскольку имели место разные случаи на практике, связанные с передачей мандатов, депутаты ЛДПР готовили соответствующие законопроекты, отмечает он. Один из них – о праве партий самим решать, кому передавать вакантный мандат, но эту инициативу не поддержал ЦИК, сославшись на позицию КС, заключил Нилов.