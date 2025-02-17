ЛДПР сможет передать мандат Напсо кандидату из любой региональной группы

Следующие за Напсо кандидаты Евгений Кондрахин и Артур Цапенко сказали «Ведомостям», что не планируют писать отказные заявления. «Не планирую отказываться [от мандата]. Зачем мне это нужно? К тому же еще это не случилось (Напсо пока не лишен полномочий. – «Ведомости»), пока еще процесс не завершен. Поэтому об этом говорить преждевременно», – заявил Кондрахин. По словам Цапенко, он, напротив, «написал, что готов взять на себя полномочия Юрия Напсо, если партия доверит это». Четвертый, и последний, кандидат в региональной группе № 57 Денис Карасев сказал «Ведомостям», что поддержит «любое решение, которое примет лидер партии Леонид Эдуардович Слуцкий». Отказ от мандата Карасев писать не собирается.