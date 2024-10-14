Кому могут достаться мандаты Напсо и Пайкина в случае их отставки

Кому могут достаться мандаты Напсо и Пайкина в случае их отставкиЛДПР может применить обкатанную годом ранее технологию волатильного мандата
Возможная отставка депутатов Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина, анонсированная еще в ноябре 2023 г. «Ведомостями», а затем – 10 октября 2024 г. – РБК, породила обсуждения в кулуарах партии и Госдумы о претендентах на их кресла в нижней палате парламента. В прошлом году источники «Ведомостей» говорили о возможном лишении депутатов мандатов из-за пропусков заседаний, тогда эту информацию опровергли в пресс-службе ЛДПР. Пока судьбу двух статусных для партии депутатов официально не комментируют. Но источник, близкий к ЛДПР, теперь сообщил «Ведомостям», что Напсо и Пайкин могут сами сложить мандаты, не объяснив почему. «У нас хорошая скамейка запасных. Если депутаты добровольно снимут с себя полномочия, то на их места будут приняты лучшие региональные координаторы, наиболее ярко проявившие себя в ходе единого дня голосования в сентябре», – заявил собеседник «Ведомостей».
Напсо, в прошлом гендиректор ЗАО «Роснефтересурс» и член ОАО «Туапсегоргаз», впервые стал депутатом в 2007 г. Сейчас представляет в Госдуме Краснодарский край и Ростовскую область. Пайкин впервые стал депутатом Госдумы в 2017 г. Сначала совладелец петербургской девелоперской компании Fort Group победил на довыборах по одномандатному округу в Брянской области (вакансия появилась в связи с досрочной отставкой единоросса Владимира Жутенкова), а в 2021 г. переизбрался в нижнюю палату по списку. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал «Ведомостям», что Пайкин был активным депутатом во времена его деятельности в Брянской области и провел тогда много крупных мероприятий. Напсо, по его оценке, «достаточно успешно» отвечает за Краснодарское отделение ЛДПР.
Порядок передачи вакантных мандатов в любой партии для депутатов, избранных по спискам, одинаковый. Партия сначала должна предложить место кандидатам в тех региональных группах, от которых избирались депутаты, такие как Напсо и Пайкин. «После прекращения депутатских полномочий в течение 14 дней партия вправе предложить новую кандидатуру для замещения вакантного мандата из той же региональной группы списка, в которую был включен прекративший полномочия депутат, – говорит юрист Гарегин Митин. – Если в данной группе не осталось желающих заместить вакантный мандат, партия вправе передать его кандидату из другой региональной группы, обосновав данное решение. Если в течение 14 дней партия не примет решения, ЦИК России передает мандат следующему кандидату из данной региональной группы», – сказал он «Ведомостям».
Сейчас Напсо занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, Пайкин входит в думский комитет по физкультуре и спорту. Напсо возглавлял региональную группу федерального списка ЛДПР от Краснодарского края и Ростовской области. За ним следовали трое кандидатов: Евгений Кондрахин (сейчас руководит международным отделом центрального аппарата ЛДПР), Артур Цапенко (с 2021 г. информации о его деятельности в ЛДПР нет) и сотрудник ростовского регионального отделения ЛДПР Денис Карасев.
Пайкин возглавлял региональную группу по Москве, за ним в списке шли 10 кандидатов. Это экс-координатор столичного отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский (добровольно сложил полномочия в ноябре 2023 г., уступив координатору из Красноярска); участвовавшие в выборах в Мосгордуму в 2019 г. от ЛДПР Павел Раменский и Илья Галибин; экс-координатор московского отделения ЛДПР по идеологической работе Святослав Алырин; сотрудник Университета мировых цивилизаций имени им. В. В. Жириновского Антон Медведев; руководитель первичного отделения партии в Останкине Евгений Рыбин; члены ЛДПР Павел Зюзин, Максим Смагин, Нелли Семак и Владимир Самосудов.
Опробованная на примере лишенного мандата за прогулы совладельца «Макфы» Вадима Белоусова («Справедливая Россия») технология волатильного мандата к Напсо и Пайкину будет применяться уже по накатанной, считает юрист Олег Захаров и не исключает собеседник «Ведомостей» в Госдуме. «Оба депутата возглавляли свои региональные группы в списке кандидатов от ЛДПР в Госдуму, поэтому, чтобы партия могла их передать любому не обеспеченному мандатом кандидату из списка, сначала надо собрать отказы у кандидатов из той же группы. Впрочем, другие партии не всегда точно следуют правилу «сбора отказов»: вакантный мандат Белоусова «Справедливая Россия» передала Марине Ким, которая была не в его группе, без сбора отказов других кандидатов из группы Белоусова», – напоминает Захаров.
Отвечающая в партии за информационную политику Ким получила мандат лишенного полномочий Белоусова при необычных обстоятельствах. Сначала руководство «Справедливой России» приняло решение передать его место в Госдуме Олесе Редькиной, которая шла вторым номером следом за совладельцем «Макфы» в региональной группе по Удмуртии и Кировской области. А после того как ЦИК затянул передачу мандата, ссылаясь на процедуру проверки кандидата, в партии предложили передать мандат Ким в другую региональную группу. В качестве аргумента было ее активное участие «в общественно-политической и иной деятельности партии» (см. «Ведомости» от 6 июня).
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.