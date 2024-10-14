Кому могут достаться мандаты Напсо и Пайкина в случае их отставки

Возможная отставка депутатов Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина, анонсированная еще в ноябре 2023 г. «Ведомостями», а затем – 10 октября 2024 г. – РБК, породила обсуждения в кулуарах партии и Госдумы о претендентах на их кресла в нижней палате парламента. В прошлом году источники «Ведомостей» говорили о возможном лишении депутатов мандатов из-за пропусков заседаний, тогда эту информацию опровергли в пресс-службе ЛДПР. Пока судьбу двух статусных для партии депутатов официально не комментируют. Но источник, близкий к ЛДПР, теперь сообщил «Ведомостям», что Напсо и Пайкин могут сами сложить мандаты, не объяснив почему. «У нас хорошая скамейка запасных. Если депутаты добровольно снимут с себя полномочия, то на их места будут приняты лучшие региональные координаторы, наиболее ярко проявившие себя в ходе единого дня голосования в сентябре», – заявил собеседник «Ведомостей».