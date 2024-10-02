Слуцкий заявил о преодолении кризиса в ЛДПР после смерти Жириновского

Что еще обсуждалось на практикуме ЛДПР

Слуцкий в своем выступлении затронул вопросы сотрудничества с Партией дела. Он признал опыт совместного выдвижения кандидатов в Республике Алтай успешным (сторонники Партии дела получили два мандата). 17 июля «Ведомости» сообщали, что сторонники Константина Бабкина вошли в список ЛДПР на выборах в госсобрание Республики Алтай. Партия дела не может участвовать в предвыборных кампаниях самостоятельно, так как 16 июля Верховный суд приостановил ее деятельность на два месяца. ЛДПР выдвинула 17 сторонников партии Бабкина по партийному списку (всего в нем 33 кандидата) и девятерых по одномандатным округам. Впрочем, члены ЛДПР относятся более осторожно к сотрудничеству с Бабкиным. Собеседник «Ведомостей», близкий к партии, сказал, что глава Партии дела выступал на практикуме в качестве эксперта.