Слуцкий заявил о преодолении кризиса в ЛДПР после смерти Жириновского

Слуцкий заявил о преодолении кризиса в ЛДПР после смерти ЖириновскогоВпрочем, с ним согласны не все
ЛДПР после смерти ее основателя Владимира Жириновского в 2022 г. преодолела «неизбежный кризисный период из-за потери отца, вождя» и наконец «устойчиво» встала на ноги, заняв второе место среди оппозиционных партий вместо КПРФ. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе всероссийского практикума для депутатов от партии, избранных в единый день голосования (ЕДГ) 6–8 сентября.
После неуспешных для ЛДПР выборов в Госдуму в 2021 г. (тогда партия получила 21 мандат, а КПРФ – 57) партия перешла к устойчивому росту, продолжил Слуцкий: например, в ходе ЕДГ избрали 1087 депутатов от ЛДПР, тогда как у коммунистов – 907 депутатов, следует из данных на слайдах, сопровождавших его выступление. В 2021 г. лидером партии был Жириновский.
«Сколько было пессимистичных возгласов, что это партия одного человека, что она умрет вместе с ним [Жириновским], сколько было предсказаний, что мы провалимся на разных кампаниях. И вот сегодня мы можем точно сказать, что партия преодолела определенный Рубикон», – заявил Слуцкий. Несмотря на это, по его словам, ЛДПР была, есть и останется партией Жириновского. «Дело Жириновского живет, Жириновский навсегда», – скандировал он под аплодисменты новоизбранных депутатов, вставших с мест на этих словах.
Впрочем, атрибутов, напоминающих о Жириновском, на практикуме было не так много. Большинство участников мероприятия были одеты в партийные футболки с надписью «Не врать и не бояться» или «ЛДПР. Свобода. Патриотизм. Закон». Были и люди, одетые в футболки с изображением Слуцкого, вокруг которого была надпись «Слуцкий – ЛДПР». Чуть реже встречались куртки с надписью «ЛДПР. Жириновский навсегда».
В зале стоял картонный стенд Слуцкого, а также между сессиями депутатам презентовали гоночный дрон с его фамилией.
ЛДПР сегодня – это партия «Жириновского – Слуцкого», сказал «Ведомостям» замруководителя фракции в Госдуме Станислав Наумов. «Если в момент смерти Жириновского были альтернативные пути развития, то сейчас уже поиск каких-то иных лидеров прекращен», – добавил он. Слуцкий сумел укрепить свои позиции за два года лидерства, но базируясь при этом на памяти о партийном основателе, утверждает Наумов.
По его мнению, Слуцкий также возглавит партийный список ЛДПР и на выборах в Госдуму в 2026 г.
Электоральные рейтинги партий
Согласно электоральным рейтингам ВЦИОМа, опубликованным 27 сентября, за ЛДПР проголосовали бы 11,4%, за КПРФ – 9,8%. Лидирует «Единая Россия» – за нее отдали бы голоса 35,1% избирателей, за «Новых людей» – 6,9%, за «Справедливую Россию» – 3,6%.
ЛДПР изначально создавалась как лидерская партия, Жириновский был электоральным паровозом, напомнил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. Сейчас Жириновского воспринимают как «пророка, подвижника», но сколько еще продлится эффект его виртуального присутствия в российской политике – не известно, добавил он. «Не каждая лидерская партия может пережить своего отца-основателя и первого лидера. Сейчас ЛДПР – это партия заветов Жириновского. Сказать, что ЛДПР – это уже партия Слуцкого, значит выдать желаемое им за действительность. Пока это организация, которая ищет свою новую идентичность», – заключил Калачев.
По оценке президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, ЛДПР все еще не сумела преодолеть системный кризис, возникший после утраты лидера. «За все это время Слуцкий пытался выработать несколько идей, замещающих отсутствие Жириновского, но они так и не были сформированы полноценно. ЛДПР успела побывать партией регионов, партией экологов, патриотической партией, партией рассерженных патриотов, но ни одна из идей не прижилась, харизматичных лидеров в ЛДПР нет», – подчеркнул он.
Пока партия живет благодаря серьезному запасу прочности, который заложил Жириновский, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к партии. «Если сейчас вообще ничего не делать, то все равно за партию из-за [памяти о Жириновском] будут голосовать. Это политическая инерция, но долго она продолжаться не может», – опасается он.
Слуцкий в своем выступлении напомнил, что Жириновский всегда хотел, чтобы ЛДПР была первой партией, но пока они занимают «устойчивое» второе место, являясь «самой яркой» оппозиционной политической силой. Видимо, в память о чаяниях вождя выступающий надел джинсовку, на кармане которой была вышита надпись «ЛДПР – первая партия».
Что еще обсуждалось на практикуме ЛДПР
Слуцкий в своем выступлении затронул вопросы сотрудничества с Партией дела. Он признал опыт совместного выдвижения кандидатов в Республике Алтай успешным (сторонники Партии дела получили два мандата). 17 июля «Ведомости» сообщали, что сторонники Константина Бабкина вошли в список ЛДПР на выборах в госсобрание Республики Алтай. Партия дела не может участвовать в предвыборных кампаниях самостоятельно, так как 16 июля Верховный суд приостановил ее деятельность на два месяца. ЛДПР выдвинула 17 сторонников партии Бабкина по партийному списку (всего в нем 33 кандидата) и девятерых по одномандатным округам. Впрочем, члены ЛДПР относятся более осторожно к сотрудничеству с Бабкиным. Собеседник «Ведомостей», близкий к партии, сказал, что глава Партии дела выступал на практикуме в качестве эксперта.
«Если Слуцкому хочется заниматься пропагандистской деятельностью и убеждать членов партии в величии ЛДПР – это его право, но реальности это совершенно не соответствует», – подчеркнул в беседе с «Ведомостями» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он напомнил, что лидер ЛДПР в ходе президентских выборов 2024 г. занял последнее место, тогда как кандидат от КПРФ Николай Харитонов – второе.
Вторым местом у ЛДПР «и не пахнет», согласился депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Например, в ходе прошедшего ЕДГ даже после снятия на губернаторских выборах пяти кандидатов от КПРФ из 21 коммунисты смогли взять более половины вторых мест (12 из 16), а ЛДПР из 21 завоевала только восемь.
Накануне «Ведомости» писали со ссылкой на близкие к администрации президента источники, что перед выборами в Госдуму стоит вопрос, что делать с ЛДПР. «В последнее время они стали партией второго выбора для провластного электората. Если раньше они аккумулировали вокруг себя радикальный электорат, то теперь они претендуют на тот же электорат, что и у «Единой России», – отмечал один из собеседников «Ведомостей». От нее уходят те, кто ее поддерживал при Жириновском, добавлял другой источник.