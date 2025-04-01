Путин отчитался о доходах и расходах за 2024 год
Президент РФ Владимир Путин и руководство его администрации подали декларации о доходах и расходах за 2024 г. в установленные сроки, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обязанность подавать декларации касается представителей тех государственных должностей, которые связаны с коррупционными рисками. Это в основном включает в себя деятельность по управлению государственным имуществом, контролю и надзору, а также проведению закупок. Данная мера также распространяется на лиц, обладающих полномочиями представлять государственную власть.
Согласно российскому законодательству, высокопрофильные государственные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах и расходах, а также своих супругов и несовершеннолетних детей. С 2023 г. эти данные не подлежат публикации, поскольку в конце декабря 2022 г. Путин был подписан указ, согласно которому декларации государственных служащих не будут размещаться в период проведения спецоперации. Информация о доходах и расходах депутатов и сенаторов с 2023 г. представляется в обобщенном виде, без указания персональных данных.
В последней опубликованной декларации о доходах и расходах Путина за 2021 г. говорится, что его доход составил 10,2 млн руб., что на 207 900 руб. больше, чем за 2020 г. Тогда собственность президента за год не изменилась. Согласно документу, ему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и автомобили «Нива», а также две машины ГАЗ М21. Кроме того, в пользовании у Путина остаются квартира площадью 153,7 кв. м и гараж 18 кв. м.