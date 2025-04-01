Путин отчитался о доходах и расходах за 2024 год

В последней опубликованной декларации о доходах и расходах Путина за 2021 г. говорится, что его доход составил 10,2 млн руб., что на 207 900 руб. больше, чем за 2020 г. Тогда собственность президента за год не изменилась. Согласно документу, ему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и автомобили «Нива», а также две машины ГАЗ М21. Кроме того, в пользовании у Путина остаются квартира площадью 153,7 кв. м и гараж 18 кв. м.